Horrorfilme für Halloween: Neun Tipps für den gruseligen Couchabend

Horrorfilme müssen nicht flach sein, wir haben neun Tipps für Gruselvergnügen mit Hirn, Herz und natürlich viel Blut zusammengestellt.

„The Host“ (2006)

Auf Amazon Prime

Regie: Bong Joon-ho

Bae Doo-na spielt die Tante, die ihre Nichte aus den Klauen des Monsters befreien will. Rights Managed via www.imago-images.de

Mit diesem Monsterfilm hat Bong Joon-ho lange vor seinem Oscar-Erfolg mit „Parasite“ Kassenrekorde in seiner koreanischen Heimat aufgestellt und die internationale Kritik begeistert. In „The Host“ lässt ein US-Offizier abgelaufenes Formaldehyd in den Han-Fluss schütten, wo das titelgebende Monster auftaucht. Das entführt (unter anderem) das Mädchen Hyun-seo, das es als Futtervorrat in die Kanalisation bringt. Ihr patscherter Vater, ihre wehrhafte Tante und ihr trinkfreudiger Onkel versuchen sie zu retten. Ein warmherziger und kritischer Film mit Spannung und Tiefgang.

„Midsommar“ (2019)

Auf Amazon Prime

Regie: Ari Aster

Florence Pugh und Vilhem Blomgren in „Midsommar“. via imago-images.de

Ari Asters wuchtiges und gefeiertes Horrordrama spielt am hellichten Tag – nämlich zu Mitsommer in Schweden, wo die Sonne nicht untergeht. Dorthin sind Dani (Florence Pugh) und Christian (Jack Reynor) der Einladung eines schwedischen Studienkollegen (Vilhelm Blomgren) gefolgt. In dessen Heimatdorf herrscht zur Sommersonnenwende stets harmonisches Hochgefühl. Aber: Der Glanz dieser Volksgemeinschaft trügt. Verstörend und hintersinnig bis zum schmerzhaften Finale.

„Candyman“ (2021)

Zu kaufen bei diversen Anbietern

Regie: Nia DaCosta

Yahya Abdul-Mateen II wird in „Candyman“ heimgesucht. via imago-images.de

Regiehoffnung Nia DaCosta, deren Blockbuster „The Marvels“ nächste Woche ins Kino kommt, inszenierte das Horrorklassiker-Remake. Die titelgebende Horrorfigur, ein Mann mit Hakenhand, erscheint, wenn man vor einem Spiegel fünfmal seinen Namen sagt. Sie kehrt in jenes Chicagoer Viertel zurück, in dem seine Geschichte einst begann – und das inzwischen gentrifiziert ist. Horror mit Hirn, der auch Rassismus thematisiert, Produzent ist Jordan Peele („Get Out“).

„Die Todesschwester“ (2023)

Zu sehen auf Netflix

Regie: Paco Plaza

Wenn auf Netflix Nonnen auftauchen, fließt gerne das Blut – das war bei „Warrior Nun“ so, nun auch bei der „Hermana muerte“ von „[Rec]“-Regisseur Paco Plaza, dem Prequel zu „Veronica“ (2017): Die angehende Nonne Narcisa (Aria Bedmar) macht in einem Kloster sehr, sehr unheimliche Erfahrungen.

„Bones and All“ (2022)

Auf Amazon Prime

Regie: Luca Guadagnino

Taylor Russell und Timothée Chalamet in „Bones and All“. Metro-goldwyn-mayer Pictures

Kein klassischer Horror: Luca Guadagnino, der uns mit „Call Me by Your Name“ in einen queeren italienischen Sommer entführte und mit „Suspiria“ in die Welt des Balletts, erzählt von Schuld, von trügerischer Freiheit, Einsamkeit und der verzehrenden Liebe – nicht nur unter Kannibalen.

„Cabinet of Curiosities“ (2022)

Zu sehen auf Netflix

Diverse Regisseure und Regisseurinnen

Guillermo del Toro tritt zu Beginn jeder Episode auf. Netflix

Guillermo del Toro präsentiert in der von ihm ersonnenen und produzierten Anthologie acht einstündige Filme, jeweils unter der Regie eines anderen Genreregisseurs. Del Toro selbst tritt zu Beginn jeder Episode in Erscheinung und moderiert sie so launig wie leidenschaftlich an. Empfehlenswert: „Graveyard Rats“ von Vincenzo Natali, bekannt geworden mit seiner minimalistischen Science-Fiction „Cube“. Er dockt mit seinem Beitrag an morbid-makabre Leichenraub-Horrorkomödien an. Auch fein: David Priors „The Autopsy“, ein feistes Stück kosmischer Horror à la H. P. Lovecraft mit einem glanzvoll aufspielenden F. Murray Abraham.

Konferensen (2023)

Zu sehen auf Netflix

Regie: Patrik Eklund

Auch so kann Teambuilding aussehen. Photo credit: Robert Eldrim

Der Teambuildingausflug wird eher furchtbar: Denn in der schwedischen Horrorkomödie von Regisseur Patrik Eklund muss eine Gruppe von Angestellten sich nicht nur einem verfahrenen Projekt stellen, sondern bekommt es zudem mit einem maskierten Killer zu tun.

„Carrie“ (1976)

auf Amazon Prime

Regie: Brian DePalma

Sissy Specek und Piper Laurie in „Carrie“. Imago/Courtesy Everett Collection

„Des Satans jüngste Tochter“ lautet der Untertitel von Brian DePalmas Verfilmung einer Stephen-King-Vorlage, die zum Klassikers. Heute würde man wohl anders titeln. Mit dem Teufel hat das Handeln von Carrie nämlich wenig zu tun, mehr mit Mobbing und Missbrauch. Sissy Spacek spielt das Mädchen, das Oper eines grausames Scherzes ihrer Schulkollegen wird und zur Täterin wird. Piper Laurie, die vor wenigen wochen starb, verkörpert ihre despotische Mutter.

„The Sadness“ (2021)

Zu sehen auf Amazon Prime

Regie: Rob Jabbaz

Heftig: „The Sadness“. Slash Filmfestival

Ein genialischer Auswurf der höchst beeindruckenden Welle an taiwanesischen Horrorfilmen: Ein junges Paar wird unvermittelt in ein apokalyptisches Szenario gerissen, nachdem Taipeh von wütenden Verseuchten überrannt wird, die als reine Triebkreaturen nicht nur beißen und reißen, sondern auch sexuelle Aggression an den Tag legen. Regisseur Rob Jabbaz inszeniert dieses heftige Stück Transgressionskino.

„Pearl“ (2022)

Zu kaufen bei diversen Anbietern

Regie: Ti West

Mia Goth spielt die Titelfigur in „Pearl“. Imago

Mia Goth macht gute Figur in Ti Wests zuckerlbuntem „Pearl“, der „X“ – Wests schlauen und schlüpfrigen Slasher von 2021 – um eine Vorgeschichte ergänzt. Der titelgebenden Antiheldin mit Star-Ambitionen wird ein Dorfkino anno 1918 zum Sehnsuchtsort. Ihr Traum, vor häuslichem Fürsorgezwang in Leinwandwelten zu fliehen, wird ihr von der Terror-Mama aus- und Pearl so in den Wahnsinn getrieben. (Red.)