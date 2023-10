Elmar Wepper spielte in den Serien „Der Kommissar“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“ mit. Der deutsche Schauspieler wurde 79 Jahre alt.

Schauspieler Elmar Wepper hat sich mit vielen TV-Rollen ebenso einen Namen gemacht wie als Charakterdarsteller im Kino: Bekannt wurde er mit Serien wie „Der Kommissar“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“, auch in langlebigen TV-Reihen wie „Der Alte“, „Das Traumschiff“ oder „Tatort“ war er zu sehen. Am Dienstag ist Wepper, dessen Bruder Fritz ebenfalls als Schauspieler aktiv ist, im Alter von 79 Jahren an plötzlichem Herzversagen verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Die zwei Brüder waren im München der Nachkriegszeit aufgewachsen. „Meine Mutter hat uns unglaublich viel Freiheit und Liebe gegeben. Ich hatte eine ganz fantastische Kindheit“, sagte Elmar Wepper einmal der „Bild am Sonntag“. „Wir durften spielen, spielen, spielen. Im Sommer sind wir nach dem Frühstück raus, verdrückten am Nachmittag mit Heißhunger irgendein Brot. Erst am Abend, kurz bevor es dunkel wurde, mahnte meine Mutter: ‚Jetzt kommt aber mal rauf.‘“

Der Vater war im Zweiten Weltkrieg Soldat und galt als vermisst. „Als Kinder sind wir ins Aki-Kino am Bahnhof, um in den Wochenschauen nach ihm zu suchen“, erinnerte sich Wepper im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Die Hoffnung: Der Vater könnte einer der Kriegsgefangenen sein, über die dort berichtet wurde. „Gefunden haben wir ihn nie.“

Mit 14 Jahren spielte Elmar Wepper in München erstmals Theater. Und er wurde Synchronsprecher bei der amerikanischen Jugendserie „Fury“, später in Kinofilmen etwa als deutsche Stimme von Mel Gibson. Als Berufung empfand er das Schauspielern zunächst aber nicht. Er studierte lieber: Theaterwissenschaften und Germanistik.

Ein TV-Start mit dem „Kommissar“

Doch 1974 wechselte sein Bruder Fritz zur späteren Kultserie „Derrick“ mit Horst Tappert, seine bisherige Rolle in der Krimi-Reihe „Der Kommissar“ mit Erik Ode wurde frei. Elmar Wepper ergriff die Chance und wurde Odes neuer Assistent. Seitdem war er regelmäßig zu sehen, in Filmen ebenso wie in Serien, etwa in „Der Alte“ oder in „Zwei Münchner in Hamburg“ mit Uschi Glas. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam - wie in der Komödie „Drei unter einer Decke“.

2008 dann Doris Dörries Kinofilm „Kirschblüten - Hanami“: Wepper spielt darin Rudi, der mit einer Reise nach Japan die Träume seiner verstorbenen Frau erfüllen will, und bekam dafür den Deutschen Filmpreis verliehen. Statt leichter TV-Komödie ein bewegendes Drama - ein Genrewechsel, der ihn für weitere anspruchsvolle Filmcharaktere empfahl. „Natürlich freut es mich, dass in meinen späten Jahren das Rollenangebot interessanter geworden ist. Vielleicht traut man mir nach ‚Hanami‘ mehr zu“, mutmaßte Wepper, der verheiratet war und einen Sohn hatte, damals.

Wiederkehrende Zusammenarbeit mit Doris Dörrie

Für Doris Dörrie stand Elmar Wepper später wieder vor der Kamera, in „Kirschblüten & Dämonen“, der Fortsetzung ihres gemeinsamen Erfolgs. Wepper ist darin wieder Rudi, der wie seine Frau mittlerweile tot ist. Beide erscheinen ihrem Sohn Karl nun als Geister. Regisseurin Dörrie schwärmte von den Dreharbeiten mit Wepper: „Ein vollkommen furchtloser und hingebungsvoller Schauspieler mit großem Herz und riesigem Können, der durch nichts aus der Ruhe zu bringen war.“

Herz zeigte Wepper auch in der Corona-Krise. Er und seine Kollegin Michaela May bereiteten in der Hochphase Senioren eine Freude - als Teil einer Ehrenamtlichen-Aktion. Einmal in der Woche riefen sie als „Telefonengel“ bei einsamen, alten Menschen an, um sich mit ihnen ein wenig zu unterhalten. Nun hat sein großes Herz aufgehört zu schlagen.

ORF ändert sein Programm

Der ORF zeigt in memoriam Elmar Wepper am 4. und 5. November drei Spätwerke des Schauspielers. Am Samstag ist um 9.05 Uhr „Grüner wird‘s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ auf ORF 2 zu sehen. Darauf folgt die Komödie „Adel dich“. Am Sonntag hebt der öffentlich-rechtliche Sender schließlich um 14.30 Uhr das Drama „Ich trage dich bis ans Ende der Welt“ ins Programm. (APA)