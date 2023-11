15 Jahre Bibi und Flo: Das Dreamteam von Puls4 feiert Jubiläum 

Sie gehören zu den bekanntesten TV-Gesichtern Österreichs. Seit mittlerweile 15 Jahren starten Bianca Schwarzjirg und Florian Danner mit ihrem Publikum in den Tag.

Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Sie beenden die Sätze des jeweils anderen, nehmen einander mit bissigen Kommentaren auf die Schippe und plaudern immer wieder kleine persönliche Geheimnisse übereinander aus – überschreiten dabei aber nie die Grenzen des guten Geschmacks. Privat eng befreundet, sitzen Florian Danner und Bianca Schwarzjirg seit mittlerweile 15 Jahren gemeinsam auf der „Café Puls“-Couch und starten ab 5.30 Uhr zusammen mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern in den Tag. Mit mehr als 1500 Sendungen gehören sie zu den am längsten dienenden TV-Paaren und bekanntesten Gesichtern Österreichs.

Prominente Gäste

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, hat Puls4 von 6. bis 10. November eine Spezialwoche zum Thema #Teamwork vorbereitet. Dazu werden Bibi und Flo, wie sie von ihren Freunden und Kollegen zumeist genannt werden, zahlreiche Gratulanten empfangen, bei denen Teamarbeit im Vordergrund steht – egal, ob im Job, Verein oder Privatleben. Die Gästeliste reicht von Müllmännern, die seit Jahren gemeinsam bei Wind und Wetter unterwegs sind, über Kasperl & Pezi bis hin zu prominenten Teams wie etwa den Zauberkünstlern Thommy Ten & Amélie van Tass und dem Rock-Duo Cari Cari, die beide auch in den USA erfolgreich sind. Auch die Wiener Sängerknaben und Österreichs aktuelle Sportlerin des Jahres, Skispringerin Eva Pinkelnig, mit Team werden erwartet.

Zudem laden die beiden 15 Zuschauer mit ihren Arbeits- oder Vereinskollegen für ein Wochenende ins Hotel Sacher, damit sie die Sehenswürdigkeiten und Christkindlmärkte Wiens besuchen können. Ermittelt werden diese Personen in einem Gewinnspiel.

„Uns sind in den letzten Monaten vor diesem Jubiläum so viele Menschen aufgefallen, die einfach unschlagbare Teams sind“, sagt Schwarzjirg. „Sie alle wollen wir in der Jubiläumswoche feiern.“ Oft sei in einem Team ja gar nicht klar, warum es so gut funktioniert, ergänzt Danner. „Man sieht es bei uns beiden. Wir sind komplett verschieden – wir hätten niemals gedacht, dass wir es 15 Jahre miteinander aushalten. Vielleicht funktioniert es aber auch genau deswegen: Die Schwäche des einen ist die Stärke des anderen. Und umgekehrt.“

Erfolgreiches Format

„Café Puls“ erreicht durchschnittlich 27,8 Prozent Marktanteil bei der Gruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen und ist damit das erfolgreichste Frühstücksfernsehen in dieser Zielgruppe. Seit Jahresbeginn startete bereits ein Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher mit „Café Puls“ in den Tag, monatlich erreicht die Sendung bis zu 867.000 Seherinnen und Seher.

Den höchsten Marktanteil des Jahres erzielte „Café Puls“ am 20. März mit 45,1 Prozent bei den Zwölf- bis 49-Jährigen und damit den vierthöchsten Marktanteil seit Sendungsbestehen. Auch auf dem Streamer Joyn ist das Format sehr beliebt. (kb)