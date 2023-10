Unter weißen Segeln nach Costa Rica

Grüner Urlaub zwischen Palmeninseln. Angetrieben von der Kraft des Windes, segelt die Star Clipper wieder an die Pazifikküste Costa Ricas. (c) beigestellt

Sieben Mal in Folge als „Green Cruise Line“ ausgezeichnet, setzt Star Clippers mit seinen drei Großseglern im kommenden Winter auf ganz unterschiedlichen Routen in der Karibik die Segel.

Grüner Urlaub zwischen Palmeninseln. Angetrieben von der Kraft des Windes, führen die Fahrpläne zu den kleineren Inseln der Karibik, durch den Panamakanal und an die Pazifikküste Costa Ricas. Im Sommer sind alle drei Großsegler im westlichen und östlichen Mittelmeer unterwegs. Großer Vorteil: Alle Routen lassen sich einfach von ein- zu zweiwöchigen Segeltörns mit unterschiedlichen Zielen kombinieren, zudem ist das Wassersportangebot inkludiert.

Spektakulär ist der Fahrplan des Viermasters „Star Clipper“, der entlang der Pazifikküste nach Costa Rica führt und das Erlebnis einer Segelkreuzfahrt mit den Naturschönheiten verbindet. Die Westküste Costa Ricas ist ein Naturparadies und an Artenvielfalt kaum zu übertreffen. Zehn Prozent aller Tierarten weltweit und 9000 Pflanzenarten können die Passagiere der „Star Clipper“ bei Ausflügen zu Nationalparks und durch Dschungelgebiete erleben. Dazu kommen Anläufe in Panama. Die drei Großsegler der Reederei Star Clippers sind historischen Clipper-Schiffen nachempfunden. Segel werden wann immer möglich gesetzt, Passagiere haben die Möglichkeit, gesichert in die Masten zu klettern oder im Bugsprietnetz über die Wellen zu fliegen. Gleichzeitig fehlt es nicht an Komfort: Maritim eingerichtete Kabinen mit Marmorbädern, Pools, Massage und eine hervorragende Küche überzeugen Jahr für Jahr die Gäste.

Information (c) beigestellt Genießen Sie die gelungene Verbindung einer Kreuzfahrt mit der Romantik, die Sie nur an Bord eines Großseglers (3600m² Segelfläche) erleben. Eine Reise auf dem Viermaster Star Clipper ist ein unvergessliches Erlebnis und lässt die Segelromantik einer längst vergangenen Zeit wieder aufleben. Anders als damals bietet die Star Clipper modernen Komfort, verbunden mit der Erfüllung höchster Sicherheitsstandards. Die insgesamt 83 Innen (4)- und Außenkabinen (79) der Star Clipper haben eine Größe von 9 – 14m2 und verfügen über TV/DVD, Safe, Direktwahltelefon und ein eigenes Marmorbad mit Dusche und WC. Preisbeispiel:

1 Woche Segelkreuzfahrt inkl. Vollpension ab/bis Puerto Caldera (Costa Rica) pro Person in einer Außenkabine: ab € 2235 Messerabatt:

Besuchen Sie den „Star Clippers“- Messestand auf der „Die Presse“- SCHAU 2023 und holen Sie sich einen Messerabatt von bis zu 20%! Information & Buchung:

In Ihrem Reisebüro