Der allumfassende Silversea-Unterschied

Von dem Moment an, in dem Sie an Bord eines Silversea-Schiffes willkommen geheißen werden, bis zum letzten Glas Champagner zum Abschied entfaltet sich Ihre Reise in stiller und makelloser Perfektion, die Ihnen die Freiheit gibt, in die seltenen Entdeckungen und Wunder Ihres einmaligen Abenteuers einzutauchen.

Genießen Sie die familiäre Atmosphäre, den persönlichen Butler-Service und geräumige Suiten mit Meerblick.

Verwöhnprogramm an Bord

Ihr Butler begrüßt Sie mit einem Lächeln und einem Glas Champagner, wenn Sie an Bord kommen. Am Pool liegt Ihr Handtuch stets bereit. Wenn Sie sich zum Dinner setzen, erscheint Ihr Lieblingsgetränk wie von Zauberhand. Die engagierte, aber unaufdringliche Servicecrew ist der Schlüssel für Ihr unvergessliches Reiseerlebnis.

(c) beigestellt

Abwechslung an Land

Abgesehen von diesen und anderen Annehmlichkeiten, die Sie an Bord genießen können, geht es bei Silversea darum, die Reiseziele selbst zu erleben. Freuen Sie sich auf einen inkludierten Landausflug pro Tag und Hafen auf unseren Classic-Reisen. Auf Expeditions-Reisen sind alle Landausflüge inklusive.

Die Qual der Wahl

Entdecken Sie abwechslungsreiche Reiserouten mit zahlreichen verlängerten oder gar Übernachtaufenthalten in den Häfen. Sorgsam zusammengestellte Reiseprogramme vor oder nach Ihrer Kreuzfahrt versprechen noch intensivere Erlebnisse.

Information (c) beigestellt Die Nova-Art des Reisens Silversea Kreuzfahrten bieten ein exquisites All-inclusive-Service, das anspruchsvolle Gäste auf der ganzen Welt schätzen. Von internationalen Hin- und Rückflügen über Restaurants mit offenem Kamin bis hin zum Butler-Service in jeder Suiten-Kategorie – alles ist inklusive. Verlassen Sie das Gewöhnliche und tauchen Sie mit Silversea in die Tiefe und Weite eines jeden Reiseziels ein. Sie genießen privilegierten Zugang zu bekannten und unentdeckten Schauplätzen. Bei den ausgewählten Landausflugsprogrammen, die von Experten geleitetet werden, fühlen Sie sich überall wie ein Einheimischer. Neuartige, luxuriöse Erlebnisse an Bord machen Ihre Reise unvergesslich, während hochmoderne Technologien und ein völlig neuer Ansatz zu Nachhaltigkeit dafür sorgen, dass wir die Umwelt respektieren, wo und wann immer wir kreuzen. Mit Silversea können Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren: die Magie Ihres Reiseziels in vollen Zügen zu erkunden und Ihre Zeit an Bord und an Land zu genießen. Alles, was Sie tun müssen, ist an Bord zu kommen. Um den Rest kümmert sich die Crew. Die Reisethek ist auch Aussteller auf der „Presse“-SCHAU, von 10. bis 12. November 2023 in der Marx Halle Wien.