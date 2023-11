Herbert Eibensteiner: „Green Steel ist das große Thema der Zukunft“

Die Wirtschaft steht bei der Transformation zur CO2-Neutralität vor riesigen Aufgaben, besonders die energieintensiven Sektoren. Die Industrie ist startbereit, betont Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG und Vizepräsident der IV Oberösterreich, im „Presse“-Talk mit Hans Pleininger.

Mit Green Steel verfolgt die voestalpine, Österreichs größter Stahl- und Technologiekonzern, einen sehr ambitionierten Stufenplan für die Zukunft. In einem ersten Schritt werden zwei Hochöfen, einer in Linz und einer in Donawitz, durch Elektrolichtbogenöfen ersetzt. Dadurch können 30 Prozent der CO 2 -Emissionen, die im Rahmen der Stahlproduktion entstehen, eingespart werden. Das entspricht in etwa fünf Prozent der gesamten österreichischen CO 2 -Emissionen. Der nächste Schritt folgt nach 2030, wenn weitere zwei Hochöfen abgelöst werden.

Wie läuft der „grüne“ Transformationsprozess in der Stahlindustrie und mit welchen Herausforderungen sind die heimischen Industriebetriebe in diesem Kontext konfrontiert? Darüber spricht der voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner mit Hans Pleininger im Rahmen der Expertentalk-Reihe „Zukunft Standort Oberösterreich“.

Im „Presse“-Studio zu Gast: Herbert Eibensteiner erörtert im „Presse“-Expertentalk die Herausforderungen für energieintensive Unternehmen im Hinblick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit. Als CEO der voestalpine AG und Vizepräsident der IV Oberösterreich weiß er genau über aktuelle Entwicklungen in der Stahlindustrie Bescheid. Roland RUDOLPH