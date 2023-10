Muslimische Demokraten-Gruppe stellt Biden Ultimatum

Joe Biden im Weißen Haus am 31. Oktober.

Joe Biden im Weißen Haus am 31. Oktober. Imago / Michael Brochstein

Die muslimischen Parteigruppen drohen dem amtierenden Präsidenten mit Ende der Unterstützung für dessen angestrebte Wiederwahl.

In den USA drohen einige muslimische und arabische Vereinigungen Präsident Joe Biden mit dem Ende ihrer Unterstützung für seine Wiederwahl 2024. So stellte der Nationale Muslim-Rat der Demokraten Biden ein Ultimatum: Bis 17.00 Uhr Washingtoner Zeit (22 Uhr MEZ) am Dienstag soll der Präsident seinen Einfluss auf Israel geltend machen und eine Waffenruhe aushandeln.

Dem Rat gehören hochrangige Demokraten auch aus Bundesstaaten wie Michigan oder Ohio an, die bei Wahlen stark umkämpft sind und über den Ausgang entscheiden können. In einem offenen Brief wird angekündigt, dass muslimische, arabische und mit ihnen verbündete Gruppen dazu aufgefordert werden könnten, jedem die Zustimmung zu verweigern, der sich hinter die israelische Offensive im Gazastreifen stellt. (APA)