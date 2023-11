Tesla will 200.000 Cybertrucks pro Jahr herstellen

Elon Musk erklärt, die Produktion sei schwieriger als geplant. Die Auslieferung soll am 30. November beginnen - über drei Jahre nach der ersten Präsentation.

Tesla strebt die Herstellung von 200.000 Einheiten seines elektrischen Pickup-Trucks Cybertruck pro Jahr an. Das kündigte Firmenschef Elon Musk in dem am Dienstag veröffentlichten Podcast „Joe Rogan Experience“ über den futuristisch anmutenden Kleinlaster an. Musk erklärte, die Produktion erweise sich als schwieriger als geplant. Die Auslieferung des mit Spannung erwarteten Pickups beginnt am 30. November, fast vier Jahre nach seiner Vorstellung durch Musk in Los Angeles.

„Wir haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab geschaufelt“, hatte Musk Anfang des Monats auf einer Bilanzpressekonferenz erklärt und hinzugefügt, dass das Unternehmen vor enormen Herausforderungen stehen könnte, um die Produktion hochzufahren und einen positiven Cashflow zu erzielen. (APA)