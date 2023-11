Drei Jahre danach: Kehrt der Terror jetzt zurück?

Österreich dachte lang, es sei für Terroristen ein Tabu. Mit dem Anschlag in Wien vom 2. 11. 2020 hat sich das geändert. Ein Gastkommentar von Terror-Experte Nicolas Stockhammer.

Terroristen sind die „Theaterregisseure“ (Yuval Harari) eines Stücks, das mehrere Akte und unterschiedliche Adressaten hat. Die Inszenierung wird zusehends wichtiger und die Macht der Bilder ist für die Attentäter mittlerweile stärker als die Relevanz von Opferzahlen, so scheint es.

Die mediale Berichterstattung über Terroranschläge ist Teil der Inszenierung. In Anbetracht von regelmäßigen Schlagzeilen über terroristische Gewalt in Europa lastet die dadurch verbreitete Suggestion einer permanenten Gefahr schwer auf den Schultern der Menschen. Der Umstand, dass es jede und jeden überall treffen könnte, steigert das Gefühl der Bedrohung. Das subjektive Sicherheitsempfinden divergiert meist von der objektiven Bedrohungslage. Denn die Furcht ist in der Regel überproportional größer als die Wahrscheinlichkeit, selbst ein Opfer einer terroristischen Attacke zu werden.

Zum Selbstschutz tendieren wir dazu, uns in die Bequemlichkeit der phlegmatischen Gleichgültigkeit zurückzuziehen. Wir werden abgestumpft und vergessen, dass der Terrorismus keine Ausnahme macht. Weder räumlich noch zeitlich. Österreich ist sicherheitspolitisch beileibe keine Insel der Seligen, wie einige lange Zeit dachten. Der Terroranschlag vom 2. November 2020, der sich heute zum dritten Mal jährt, hat viele im hiesigen Sicherheitsestablishment aus einer Lethargie gerissen.