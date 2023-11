Red-Bull-Erbe bekommt 582 Millionen Euro ausgezahlt

Archivbild vom Juli: Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz am Red-Bull-Ring in Spielberg im Gespräch mit dem Chef seines Formel-1-Teams, Christian Horner.

Archivbild vom Juli: Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz am Red-Bull-Ring in Spielberg im Gespräch mit dem Chef seines Formel-1-Teams, Christian Horner. GEPA pictures / Daniel Goetzhaber

Mark Mateschitz bekommt zusätzlich zur Dividende eine traditionelle Extrazahlung. Doch die Dividende war in den beiden vergangenen Jahren höher. Hohe Marketingkosten beeinträchtigen die Rentabilität von Red Bull.

Red Bull-Erbe Mark Mateschitz erhielt eine Dividende von 582 Millionen Euro (615 Millionen US-Dollar) als erste Zahlung, seit er letztes Jahr das Energy-Drink-Imperium von seinem verstorbenen Vater geerbt hatte. Das in Fuschl am See ansässige Unternehmen hat laut einem im Unternehmensregister veröffentlichten Aktionärsbeschluss die Hälfte des letztjährigen Gewinns von 1,56 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet. Mateschitz besitzt über seine Holdinggesellschaft 49 Prozent und hat somit Anspruch auf eine Zuwendung in Höhe von 383 Millionen Euro. Die Familie Yoovidhya in Thailand hält die restlichen 51 Prozent.

Europas reichster Millennial erhielt zusätzlich zur anteiligen Ausschüttung weitere 199 Millionen Euro. Es ist eine jahrelange Tradition, eine Extrazahlung an den österreichischen Eigentümer des Unternehmens zu leisten. Chalerm Yoovidhya erhielt zusätzlich 3,17 Millionen Euro.

Niedrigste Dividende seit drei Jahren

Die Dividende ist allerdings die niedrigste seit drei Jahren, da im vergangenen Jahr steigende Marketing- und Produktionskosten die Rentabilität beeinträchtigten. Mateschitz übernahm das Unternehmen im Jahr 2022 nach dem Tod seines Vaters Dietrich (Didi), der das Unternehmen gegründet hatte.

Die Sponsorenzahlungen von Red Bull überstiegen im vergangenen Jahr erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro. Das Unternehmen verkaufte mehr als 11 Milliarden Dosen seines koffeinhaltigen Getränks und erzielte einen Nettoumsatz von 9,68 Milliarden Euro. (Bloomberg)