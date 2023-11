Weil ja in Wien immer Fasching ist: Randbemerkungen zu einem Rechnungshofbericht.

Wien ist ja, wir wissen es, eine überaus lustige Stadt. Während man sich in weniger humorigen Gefilden bis zum 11. November jeden Jahres gedulden muss, bis Fasnacht/Fasching/Karneval und also Jux und Trallala ausbrechen dürfen, genießen wir hierorts den Vorzug, beispielsweise schon an einem 8. November unseren Spaß zu haben. Oder am 27. Oktober. Am 3. April. Am 5. Februar. Kurz: überhaupt das ganze Jahr.