In den Mauern des Mausoleums

Die Medici brachten Fürsten, Königinnen, Kardinäle und Päpste hervor, und ihre Macht war schier grenzenlos. Wehe denen, die sich ihren Zorn zuzogen. Michelangelo, der Universalkünstler der Renaissance, versteckte sich 1530 zwei Monate in einer Geheimkammer in der Grabkapelle in Florenz, die er für sie erschaffen hatte. Denn nach ihrer Rückkehr aus der Verbannung fürchtete er um sein Leben. Es ging gut aus, ansonsten wären David und die Fresken der Sixtina für die Nachwelt womöglich verloren gewesen.

Silvio Berlusconi verstand sich als Nachfahre der Medici – politisch, wirtschaftlich, als Mäzen. Nur mit der Tiara im Vatikan wurde es nichts für den „Cavaliere“. In seinen letzten Jahren entwickelte er eine Obsession für Kunst, und bei nächtlichen TV-Shopping-Shows ersteigerte er 25.000 Akte und Ölschinken. Meist Kitsch. „The Good, the Bad, the Ugly“ titelte die „New York Times“ in Anlehnung an Sergio Leones Italo-Western über die Sammlung.

Für Busenfreund Wladimir Putin erwarb er einen Napoleon in Öl. Giorgia Meloni – „Ich bin Frau, Mutter, Italienerin, Christin“ – schenkte er eine Madonna, sich selbst eine drei Meter hohe Silvio-Statue. Wie passend! Hoffentlich taucht nicht noch ein Künstler auf, der sich aus Angst im Berlusconi-Mausoleum in Arcore verschanzt hält – oder der dort eingemauert wurde. (vier)

