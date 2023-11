Wien Modern: Musik, der man gern nachgeht

Eine gelungene Eröffnung von Wien Modern: Die Komponistin Maria Gstättner führte in ihrer „Fanfare“ im Stadtpark diverse Kapellen an.

„Go!“ heißt es heuer bei Wien Modern: Das Festival setzt heuer Klänge und Publikum in Bewegung. Los ging es in Stadtpark und Konzerthaus mit Werken von Maria Gstättner und Peter Jakober: Jubelstürme!

Da behaupte noch einmal jemand, die Neue Musik würde ihr Publikum nicht abholen wollen! Wer am Dienstag um 18 Uhr den schon nächtlich schummrigen Wiener Stadtpark betrat, musste mit merkwürdigen Begegnungen rechnen. Da flanierten nämlich vereinzelt uniformierte Mitglieder verschiedener Musikkapellen herum, bliesen tonlos Luft in Horn, Trompete oder Saxofon, ließen Ventil- und Klappengeräusche hören. Flugs fühlte man sich in ein musikalisch-rituelles Geschehen hineingezogen. Parkbesucher verwandelten sich in Zuhörer und folgten den präludierenden Gestalten, die sich an drei verabredeten Stellen zu prickelnden, brodelnden Klangereignissen zusammenfanden.