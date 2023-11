Zahl offener Stellen in den USA steigt überraschend

Ende September gab es 9,55 Mio. offene Stellen.

Der Arbeitsmarkt in den USA läuft trotz der Zinserhöhungsserie der Notenbank weiter heiß. Die Zahl der offenen Stellen, ein Maß für die Nachfrage nach Arbeitskräften, stieg überraschend: Diese auch für die Notenbank Fed wichtige Kennziffer legte per Ende September auf 9,553 Mio. zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage (Jolts) mitteilte.

Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 9,250 Mio. gerechnet. Zugleich wurde der Vormonatswert auf 9,497 Mio. von 9,610 Mio. nach unten revidiert. Am Freitag legt die Regierung den Arbeitsmarktbericht für Oktober vor. Dabei rechnen Ökonomen mit einem soliden Stellenzuwachs von 180.000 außerhalb der Landwirtschaft, nach 336.000 im September. (APA)