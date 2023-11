Künstliche Intelligenz: Skepsis in Österreichs Unternehmen ist groß

93 Prozent der heimischen Unternehmen halten Digitalisierung und Automation für wichtig, aber im eigenen Betrieb hält man sich eher zurück.

Wien. Kaum eine Branche wird in Zukunft ohne Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) auskommen. Die Bedeutung von Automatisierung und Digitalisierung wird von den heimischen Unternehmern und Managern nicht in Zweifel gestellt. Fragt man allerdings genauer nach, so klafft eine große Lücke zwischen dem allgemeinen Umgang mit neuen Technologien und jenem im eigenen Unternehmen. Das Marktforschungsinstitut Marktagent hat bei 400 Personen aus Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern genauer nachgefragt.

Die Wichtigkeit von Digitalisierung und Automatisierung wird mit großer Mehrheit bejaht. 55 Prozent der Befragten erachten diese neuen Technologien für „sehr wichtig“ in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Immerhin für 38 Prozent sind sie „eher wichtig“. Nur acht Prozent messen ihnen eine untergeordnete Bedeutung zu. Blickt man allerdings in die Unternehmen, so sieht die Sache etwas anders aus. Nur 17 Prozent der Manager oder Eigentümer halten den Automatisierungsgrad im eigenen Betrieb als „sehr weit fortgeschritten“. 66 Prozent sprechen von „eher weit fortgeschritten“, allerdings räumen auch 29 Prozent der Befragten ein, dass ihr eigenes Unternehmen in Sachen Digitalisierung „eher wenig“ oder gar „sehr wenig fortschritten“ ist.