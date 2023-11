Plakolm will HPV-Impfung für Zivildiener

Zivildiener sollen besser über die Möglichkeit einer kostenlosen Impfung gegen das Virus informiert werden.

Die für Jugend- und ­Zivildienstagenden zuständige Staatssekretärin, Claudia Plakolm, möchte mehr junge Menschen dazu bringen, sich gegen HPV impfen zu lassen. Darum wendet sich die ÖVP-Politikerin nun in einem Schreiben an die rund 1500 Zivildienst-Einrichtungen in Österreich.

Darin appelliert die Staatssekretärin an die jeweiligen Vorgesetzten, die Zivildienstleistenden über die Möglichkeit einer für Junge mittlerweile kostenlosen HPV-Impfung zu informieren oder die Impfung nach Möglichkeit gleich in die Impfangebote der Einrichtung aufzunehmen.

Geringe Impfquote

Hintergrund: Acht von zehn sexuell aktiven Menschen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit dem Virus an. Jede zehnte Person in Österreich bekommt zumindest einmal Genitalwarzen, wobei HPV nicht der einzige, aber Hauptauslöser dafür ist. 130 bis 180 Frauen sterben ­österreichweit im Jahr an Gebärmutterhalskrebs. Und: Für 70 Prozent aller bösartigen Fälle von Gebärmutterhalskrebs sind HPV-Viren verantwortlich.

Die Impfung gegen HPV senkt das Risiko für Genitalwarzen und Gebärmutterhalskrebs erheblich, nämlich um bis zu 90 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält es daher für möglich, zumindest HPV-bedingten Gebärmutterhalskrebs durch die vorhandene Impfung vollständig auszurotten. Voraussetzung dafür wäre allerdings eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent. Das Problem an der Sache: Die Zahl der jungen Menschen, die sich in Österreich dagegen impfen lassen, ist nach wie vor nicht sehr hoch.

Pro Jahr verrichten laut offiziellen Zahlen etwa 15.000 junge Männer ihren Zivildienst. Sie zu impfen wäre sinnvoll, weil eine Infektion keine Frage des Geschlechts ist. Auch das betont die türkise Staatssekretärin Plakolm in ihrem Schreiben. Alle Menschen, egal ob männlich oder weiblich, können sich mit HPV infizieren und das Virus weitergeben. (eho)