ÖGB erteilt Metallern Streikfreigabe

Die Gewerkschaft pocht weiterhin auf eine Abgeltung der Jahresinflation von 9,6 Prozent. Die Arbeitgeber bieten 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung.

Am Donnerstag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag in der Metalltechnischen Industrie um 11 Uhr in die vierte Runde. Beim letzten Treffen der Sozialpartner vor gut eineinhalb Wochen war die Stimmung bereits so schlecht, dass die Gespräche bereits nach wenigen Stunden unterbrochen wurden. Für die kommende Runde stellten die Chefverhandler der Gewerkschaften, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) bereits am Anfang der Woche klar: „Wir werden einen Reallohnverlust nicht akzeptieren.“