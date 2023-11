Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Gaza. Eine Gruppe von 31 Österreicherinnen und Österreichern konnte gestern über den Grenzübergang Rafah den Gazastreifen verlassen. Insgesamt konnten am Mittwoch mindestens 320 ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass die Grenze nach Ägypten überqueren. Bei einem erneuten Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jabalia wurden unterdessen offenbar Dutzende Menschen getötet und verletzt. Mehr dazu

Pakistan hat am Mittwoch damit begonnen, Ausländer ohne gültige Papiere in Sammellager zu bringen. Hintergrund ist das Auslaufen einer Frist, bis zu der alle Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen haben müssen. Das betrifft vor allem afghanische Flüchtlinge. Nach pakistanischen Angaben haben bereits mehr als 140.000 Ausländer das Land verlassen. Mehr dazu

Eisern. Heute gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag in der Metalltechnischen Industrie um 11 Uhr in die vierte Runde. Beim letzten Treffen der Sozialpartner vor gut eineinhalb Wochen war die Stimmung bereits so schlecht, dass die Gespräche bereits nach wenigen Stunden unterbrochen wurden. Kommt es heute nicht zur Einigung, wird ab Montag gestreikt. Mehr dazu

Thiem. Tennis-Jungstar Holger Rune war für Dominic Thiem in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers in Paris-Bercy eine Nummer zu groß gewesen. Der dänische Titelverteidiger setzte sich in der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht mit 6:4,6:2 durch. Mehr dazu

Lichtermeer. Für heute hat die Initiative Yes We Care zu einem Lichtermeer beim Wiener Heldenplatz „gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass“ aufgerufen. Auch Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln sollen nach Wien kommen. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, rief nach dem Brandanschlag am jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs ebenfalls zur Teilnahme an der Aktion auf. Treffpunkt: 18 uhr. Mehr dazu

Terror in Wien. Die Regierungsspitze gedenkt heute der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Anwesend sein werden auch Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) und die grüne Justizministerin Alma Zadić.

Beatles. In einem Interview mit der BBC hatte Paul McCartney im Sommer ein letztes „neues“ Lied der Beatles angekündigt. Es heißt „Now And Then“ und erscheint heute. Basierend auf einem Demo von John Lennon, dessen Stimme dank modernster KI-Technik von sämtlichen Nebengeräuschen befreit wurde, haben McCartney und Ringo Starr den Track fertiggestellt. Elektrische und akustische Gitarren von George Harrison stammen von 1995. Mehr dazu

Wetter. Nach der ersten Welle des Starkregens zu Beginn dieser Woche rüstet sich Kärnten für erneute, starke Niederschläge. Bis Sonntag werden abschnittsweise bis zu 150 Millimeter Regen pro Quadratmeter erwartet. Außerdem gibt es für die Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Sturmwarnung, prognostiziert werden Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h. Mehr dazu

Stürmischer wird es heute noch an der französischen Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste. Wegen des aufziehenden Orkantiefs „Ciarán“ erwartet der britische Wetterdienst Met Office sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Er warnte vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile. Mehr dazu

Arbeitsgespräch. Die britische Innenministerin Suella Braverman entgeht dem Orkan, sie trifft heute in Wien mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zusammen. Als inhaltliche Schwerpunkte des Arbeitsgesprächs wurden im Vorfeld die Terrorbekämpfung sowie Asylverfahren in Drittstaaten genannt. Mehr dazu

EU. Vor dem Hintergrund der Debatte über eine Erweiterung der Europäischen Union kommen heute in Berlin zahlreiche Außenministerinnen und -minister von EU-Mitgliedsstaaten und -Bewerberländern zusammen. Bei der Konferenz soll unter anderem darüber diskutiert werden, welche Reformen die EU fit für eine Erweiterung machen können und wie künftige Mitglieder fit für einen Beitritt werden können. Mehr dazu