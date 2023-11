Verstärkter Schutz für jüdische Einrichtungen?

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, will über mehr Schutz für jüdische Einrichtungen sprechen. Die Polizei will sich dazu noch nicht äußern, stellt aber klar: Alle jüdischen Einrichtungen rund um die Uhr könne man nicht überwachen.

In Österreich kommt es verstärkt zu antisemitischen Vorfällen. In der Nacht auf Mittwoch ist der Vorraum der Zeremonienhalle im jüdischen Teil des Zentralfriedhofs ausgebrannt. An der Außenmauer wurde ein Hakenkreuz und der Name „Hitler“ gesprayt. Die Anlage war zu diesem Zeitpunkt nicht überwacht.

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, will nun über zusätzliche Schutzmaßnahmen sprechen, berichtet das „Ö1 Morgenjournal“. „Mein Wunsch war immer, dass man Menschen schützt. Institutionen schützt, wo Menschen drinnen sind. Menschen auf den Straßen schützt, die als Juden erkennbar sind“, sagt er in der Sendung. Und: „Gemeinsam mit dem Innenministerium werden wir die Lage neu bewerten und wir werden dann sehen, was daraus die Konsequenz ist.“

Nachgefragt beim Innenministerium, verweist dieses in dieser Sache auf die Landespolizeidirektion Wien. Dort sagt eine Sprecherin, dass man bereits „umfangreiche Überwachungs- und Schutzmaßnahmen“ treffe, „alle jüdischen Gebäude rund um die Uhr zu überwachen ist allerdings nicht möglich“. Weiters habe der Schutz von Menschen „höchste Priorität.“

Laufende Gefahrenprognose

Ob es mehr Maßnahmen geben wird, ließ die Sprecherin offen. Eine Gefahrenprognose werde laufend erstellt. Nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel war die Terrorwarnstufe in Österreich nach oben gesetzt und der Schutz jüdischer Einrichtungen eigentlich verstärkt worden. Die Bewachung des Stadttempels in der Innenstadt ist erst vor gut zehn Tagen auf 24 Stunden ausgeweitet worden, nachdem sich die Polizei Kritik anhören musste, weil die israelische Fahne von der Synagoge gerissen worden war.

Indes laufen die Ermittlungen zu dem Brandanschlag beim Landeskriminalamt (LKA) sowie dem Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Da der Brand von zwei Stellen ausgebrochen ist, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der Verfassungsschutz ermittle „intensiv und in alle Richtungen“, teilte die Landespolizeidirektion Wien auch auf X mit.

