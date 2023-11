Auf der Simmeringer Hauptstraße gibt es in der Pizzeria Mergellina jetzt auch autentica pizza napoletana.

Eigentlich ist es ja schon fast keine Nachricht mehr wert, wenn in Wien wieder einmal eine neapolitanische Pizzeria eröffnet. Außer sie befindet sich in Simmering. Denn während die Dichte an guter Pizza (nicht nur) innerhalb des Gürtels inzwischen hoch bis sehr hoch ist – mit Mari‘, Via Toledo, Riva, Randale und wie sie alle heißen –, dominieren anderswo doch noch eher die Pizza-Kebab-Schnitzel-Mix-Lokale.

Jetzt gibt‘s also hier auch autentica pizza napoletana, dahinter steckt Gaetano Brancato, der sich mit seinen Lokalen offenbar auf die nicht so gut versorgten Gegenden konzentriert, von ihm gibt‘s bereits Pizza in Meidling (Pummarò) und Liesing (Rione). Das Lokal auf der Simmeringer Hauptstraße heißt Mergellina, nach einem Stadtviertel von Neapel, und tatsächlich: Ein bisschen fühlt man sich hier wie in einer italienischen Vorstadtpizzeria.

Gemütlich ist es zwischen Marmor und Kunststoffstühlen nicht, laut dafür allemal: Irgendetwas surrt, die ungefähr fünf (gefühlt: zehn) Mitarbeiter werfen einander auf Italienisch irgendwelche Scherze um die Ohren, einer trällert an der Bar, bis etwas später dann doch die Musik einsetzt: Cloud Rap auf Italienisch? Die Fabios-Vergangenheit von Brancato, von der man da und dort liest, scheint schon recht fern zu sein: eh irgendwie autentico.

Die Pizza, die aus dem kupferglänzenden Pizzaofen kommt, ist definitiv neapolitanisch, am Teig ist nichts auszusetzen. Der Belag ist ein bisschen gar fett, nicht nur bei der Mangiafuoco mit Salami und Nduja (14,50 Euro) tropft das Öl, sondern auch bei der Pulcinella, einer Pizza blanca mit Salsiccia und Friarielli (dieses Grünzeug kriegt man wirklich nur bei Italienern, 13 Euro). Der Kaffee ist noch nicht das, was er in Neapel wäre – es ist aber nicht so, dass der nette Herr im Service einen nicht vorgewarnt hätte, ganz ordentliche Cannoli gibt es auch.

Fazit: Quer durch die Stadt zu gondeln braucht man dafür nicht. Wer aber eh schon in Simmering ist, kann hier aber nun passable neapolitanische Pizza essen.