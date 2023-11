Mauritius – romantische Luxusinsel

(c) beigestellt

Genießen Sie eine Auszeit im paradiesischen Preskil Island Resort. (c) beigestellt

Nirgendwo kann man seinen Urlaub so herrlich auskosten wie in diesem tropischen Paradies.

Machen Sie ausgedehnte Spaziergänge auf den mit Palmen gesäumten endlosen Sandstränden, entdecken Sie bunte Korallenriffe voller schillernder Meeresbewohner, staunen Sie über die Blütenpracht tropischer Pflanzen und genießen Sie die würzige Küche des Inselstaates im Indischen Ozean. Die Gastfreundschaft der Mauritier:innen ist Legende. Hier leben Menschen verschiedenster Nationen und Religionen friedlich zusammen.

Geschichtsträchtig

Die lange Geschichte der Insel als Kolonie europäischer Seemächte tat dazu ihren Anfang. Die Niederländer brachten aus Java das Zuckerrohr, die Plantagen bestimmen bis heute das Erscheinungsbild. Die Franzosen intensivierten den Gewürzanbau und legten botanische Gärten an, wie zum Beispiel den Botanischen Garten von Pamplemousses. So entstanden in Mauritius die schönsten botanischen Gärten der Welt.

Weltberühmt

Die Briten modernisierten Mauritius und verbesserten die Infrastruktur. So wurde das Postwesen durch den Bau etlicher Postämter verbessert. 1847 wurden die ersten Briefmarken gedruckt, die als Rote und Blaue Mauritius berühmt geworden sind. Damit war Mauritius das erst fünfte Land der Erde, das Briefmarken herausbrachte.

Übrigens entstand durch die vielen Einflüsse im Laufe der Jahrhunderte auch eine exzellente Küche, die Sie begeistern wird.

Information (c) beigestellt Das Preskil Island Resort liegt in einem der besten Tauchgebiete von Mauritius und bietet die richtige Atmosphäre für einen gemütlichen Strandurlaub. Die idyllische Hotelanlage befindet sich auf einer Halbinsel, mitten in einem tropischen Garten mit drei Strandabschnitten. Die Lagune bietet einen herrlichen Blick auf die vorgelagerte Insel „Ile aux Aigrettes“. Das Hotel verfügt über drei Restaurants. In der „Medley“ Bar und der „Beach Bar“ werden erfrischende Cocktails und diverse andere Getränke serviert. Zur weiteren Ausstattung zählen zwei Swimmingpools (einer im Familienbereich) mit Liegedecks und Sonnenschirmen, Boutique, Kids Club (3-12 Jahre) sowie der Baby Club. Ruefa Angebot

5.–17.5. 2024 und 4.–16.6.2024

10 Nächte p. P. im DZ: € 2390,-

Zuzüglich Servicepauschale p. P. € 28 Inkludierte Leistungen

Flüge mit Turkish Airlines / Economy Class ab/bis Wien; Transfers Flughafen Mauritius-Hotel-Flughafen Mauritius; 10 Nächte im Superior- Garden-Zimmer mit Halbpension; Ausflug nach Mahebourg Erfahren Sie mehr bei der „Presse“-SCHAU von 10. bis 12. November in der Marx Halle Wien.