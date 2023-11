Oststeiermark: Region voller Lebensgefühl

(c) beigestellt

Der Blick schweift weit über die herrliche Landschaft der Oststeiermark. (c) beigestellt

Die Erlebnisregion Oststeiermark ist eine Region voller Vielfältigkeit, eine Region voller Möglichkeiten und eine Region mit der Liebe zu Traditionen.

Ländlicher Charme trifft auf die Moderne der Städte und verbindet sich zu einem außergewöhnlichen Fleckchen Erde. Die vielfältigen Natur- und Nutzgärten verschmelzen mit den Gärten der Kulinarik, der Bewegung, der Kulturgenüsse und der Ruhe und Inspiration zu einem Großen und Ganzen: zum Garten Österreichs.

Echtes Lebensgefühl spürt man zu jeder Jahreszeit in der Oststeiermark. Ob im Frühling beim Erblühen der unterschiedlichen Obstbäume, im Sommer beim Badespaß in den Seen und Freibädern, im Herbst bei der Erntezeit auf den Feldern oder im Winter beim Schneespaß auf den Pisten. Diese Facetten – von außergewöhnlicher Landschaft, kulinarischen Erzeugnissen, bis hin zu den freundlichen Menschen – tragen alle dazu bei, dass sich die Oststeiermark immer von ihrer schönsten Seite präsentieren kann.

Entdecken Sie das vielfältige Angebot: Die Gastgeber, vom Urlaub am Bauernhofbetrieb bis zum 4*-Hotel, die traditionellen Veranstaltungen, außergewöhnliche Kulinarik oder die unterschiedlichsten und vor allem oft auch einzigartigen Ausflugsziele sowie Wander- und Radwege sorgen für einen abwechslungsreichen und unvergesslichen Urlaub im Garten Österreichs. Nehmen Sie die Lebenskraft der Oststeiermark in sich auf – bei einem Urlaub mit der Familie, romantischen Stunden zu zweit, einem sportlichen Aufenthalt oder einem Tagesausflug. Die Oststeiermark steht für so viel – das darf man sich nicht entgehen lassen.

Information (c) beigestellt Die „Gärten“ der Oststeiermark Garten der Kulinarik

So facettenreich sich die Oststeiermark präsentiert, so vielfältig sind auch die Produkte der Region wie ALMO, Hirschbirne und Apfel.

So facettenreich sich die Oststeiermark präsentiert, so vielfältig sind auch die Produkte der Region wie ALMO, Hirschbirne und Apfel. Garten der Bewegung

Während der warmen Monate laden Wanderungen oder Radtouren ein, die Landschaft von ihrer floralen Seite kennenzulernen. In den Wintermonaten hüllt sich die Landschaft in eine weiße Pracht und bietet mit ihren kleinen, aber feinen Schi- und Langlaufgebieten genau das Richtige für Familien.

Während der warmen Monate laden Wanderungen oder Radtouren ein, die Landschaft von ihrer floralen Seite kennenzulernen. In den Wintermonaten hüllt sich die Landschaft in eine weiße Pracht und bietet mit ihren kleinen, aber feinen Schi- und Langlaufgebieten genau das Richtige für Familien. Garten der Kultur

Lassen Sie sich von ungewöhnlichen Ausstellungen und imposanten Kulturschätzen begeistern. Neben prickelnd-erfrischenden Kulturprogrammen und sehenswerten Ausflugszielen werden auch viele Gelegenheiten geboten, Brauchtum, Land und Leute näher kennenzulernen.

Lassen Sie sich von ungewöhnlichen Ausstellungen und imposanten Kulturschätzen begeistern. Neben prickelnd-erfrischenden Kulturprogrammen und sehenswerten Ausflugszielen werden auch viele Gelegenheiten geboten, Brauchtum, Land und Leute näher kennenzulernen. Garten der Ruhe und Inspiration

Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich und gönnen Sie Ihrem Körper und Geist Entspannung pur. Erfahren Sie mehr bei der „Presse“-SCHAU von 10. bis 12. November in der Marx Halle Wien.