Zeit für Freude, Licht und Wärme

(c) Harry Schiffer

Zeit für Neues

Zum Staunen lädt der Winterzirkus Cirque Noël im Grazer Orpheum über die Weihnachtsfeiertage ein. Die preisgekrönte Kompagnie Cirque Le Roux zeigt mit den Produktionen „The Elephant in the Room“ und „A Deer in the Headlights“ den Facettenreichtum des Neuen Zirkus.

Graz in Feierlaune! Wenn das kein Grund zum Feiern ist – ein neues Jahr bricht bald an! Zum Jahresende gehören in Graz auch der Silvesterlauf, die geführten Silvesterrundgänge durch die Altstadt und das große Silvester-Spektakel am Hauptplatz. Wasser, Feuer, Laser und Licht werden zu einer imposanten Show vereint und beeindrucken mit einer überwältigenden Darbietung vor der traumhaften Kulisse des Grazer Rathauses.

Nach diesem Silvester-Spektakel wartet Winterspaß ohne Ende auf Naturliebhaber. Denn so kontrastreich die Erlebnisregion Graz ist, so abwechslungsreich sind auch die Winterwanderangebote – vom gemütlichen Spaziergang im Flachland bis zur Schneeschuh- oder Skitour auf herrlich verschneiten Gipfeln.

