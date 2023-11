Die britische Hardlinerin der Migrationspolitik

Suella Braverman am Donnerstag nach einem Arbeitsgespräch mit dem österreichischen Innenminister in Wien.

Suella Braverman am Donnerstag nach einem Arbeitsgespräch mit dem österreichischen Innenminister in Wien. APA / APA / Georg Hochmuth

Innenministerin Suella Braverman ist eine Verfechterin der Abschiebung von Asylwerbern nach Ruanda. Ihre indischstämmigen Eltern sind einst selbst aus Ostafrika ausgewandert.

Die Migrationspolitik ist in Europa in den vergangenen Monaten wieder in den Fokus gerückt, und Innenminister Gerhard Karner empfängt am Donnerstag eine der dezidiertesten Verfechterinnen einer rigorosen Migrationspolitik. Suella Braverman, seine britische Kollegin, kommt am Donnerstag nach Wien, um aus aktuellem Anlass über den Kampf gegen Terrorismus und Antisemitismus, die Kooperation in Sicherheitsbelangen und ein wichtiges Thema für die Tories zu sprechen – die Abschiebung von Asylwerbern nach Ruanda, das vermeintlich sichere Drittland in Ostafrika.

Die britische Regierung hat bereits Dänemark für diese Idee gewonnen. Nun wirbt Braverman in Wien dafür. Nun warb Braverman auch in Wien dafür. Karner erklärte: „Wir werden weiter konsequent daran arbeiten, dass dass die EU-Kommission solche Asylverfahren außerhalb Europas vorantreibt und ermöglicht.“ Braverman sprach von einem „robusten Ansatz“ Österreichs und von einem „humanen und fairen Zugang“ ihres Landes, um die Migrationskrise an der Wurzel zu packen – eine „Politik der Abschreckung“.

Noch hat London keinen einzigen Migranten nach Ruanda gebracht, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte im Vorjahr der Abschiebung auf einen anderen Kontinent einen Riegel vorgeschoben. In London berät ein Berufungsgericht über die umstrittene Maßnahme. Ob Ruanda tatsächlich ein sicheres Drittland ist, darüber scheiden sich die Geister.

Vorbild Israel

Der Deal könne Großbritannien teuer zu stehen kommen, er verheißt Ruanda Einnahmen von weit mehr als 100 Millionen Pfund – und die Migranten dürften erst recht von Ruanda in ein anderes Land gehen und erneut versuchen, nach Europa zu gelangen. So ähnlich erging es Israel schon vor Jahren, als es Tausende Migranten nach Ruanda auswies.

Braverman ist Stimme und Gesicht des rechten Parteiflügels, eine Brexit-Befürworterin, die einen „Hurrikan“ von Migranten über den Ärmelkanal die Insel zurollen sieht, sich gegen die Gender-Debatte ausspricht und das Königreich abschotten und zugleich wirtschaftlich öffnen will für das Konzept eines „Global Britain“.

Potenzielle Sunak-Nachfolgerin

Sie legte in London eine steile Karriere hin. Unter Boris Johnson avancierte die heute 43-Jährige zur Generalstaatsanwältin, unter Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss zur Innenministerin und nach einem kuriosen Rücktritt betraute sie auch Rishi Sunak mit dem Schlüsselposten. Im Nachfolge-Rennen hatte sie sowohl gegen Truss wie Sunak kandidiert und ist vorzeitig ausgeschieden.

Wie die Eltern ihrer Vorgängerin Priti Patel und Sunaks sind auch die Eltern Bravermans, die mit einem jüdischen Geschäftsmann verheiratet ist, aus Ostafrika nach Großbritannien ausgewandert – und wie bei Pratel und Sunak haben auch sie indische Wurzeln. Im Fall Bravermans, geborene Fernandez, in Goa, der früheren portugiesischen Kolonie und dem einstigen Hippie-Paradies.

Spitzname „Cruella“

Bei den Tories gilt Braverman als potenzielle Nachfolgerin Rishi Sunaks für den Fall eines prognostizierten Debakels bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr. Beim Parteitag in Manchester vor zwei Monaten und in Reden im Vorfeld hat sie ihre Anwartschaft auf das Amt der Parteichefin unterstrichen. Zuletzt machte sie sich auch als entschiedene Kämpferin gegen Antisemitismus von sich reden.

Ihr Vorname bezieht sich auf die Vorliebe ihrer Mutter für die TV-Serie „Dallas“ und die Protagonistin Sue Ellen. In Großbritannien verleitete dies manche zu dem Wortspiel „Cruella“, nach der Hauptfigur Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner.