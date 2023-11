Tunesischer Tennisstar spendet Preisgeld für Palästina

Ons Jabeur will ihre Aktion nicht als politische Botschaft verstanden wissen: „Ich möchte Frieden in dieser Welt.“

Die frühere Tennis-Weltranglistenzweite Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgeldes bei den WTA-Finals in Cancun den Menschen in Palästina spenden. „Es ist sehr hart, jeden Tag Kinder und Babys sterben zu sehen. Es ist herzzerreißend. (...) Es ist keine politische Botschaft, es ist Menschlichkeit. Ich möchte Frieden in dieser Welt. Das ist es“, sagte die 29 Jahre alte Tunesierin nach ihrem Erfolg über die Tschechin Marketa Vondrousova.

Nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel mit mehr als 1400 Opfern hat Israel als Reaktion den Gazastreifen abgeriegelt und massive Luft- und Bodenangriffe begonnen. Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde seitdem auf 8796 gestiegen.