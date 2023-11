Ohne Worte: Politiker gedenken Opfer des Wiener Terroranschlags

Am dritten Jahrestag des Terroranschlags in Wien gedachten Politiker von Bundeskanzler Nehammer bis Bürgermeister Ludwig der Opfer mit einer Kranzniederlegung – und viel Stille.

Mit getragener Musik der Polizeikapelle, Grabeskerzen und je einer weiße Rose, zwei in rot-weiß-rot gehaltene Kränze und vor allem ganz viel Schweigen: So gedachten Politiker der Bundes- und der Wiener Stadtregierung am Donnerstag am dritten Jahrestag des Terroranschlags in Wien den Opfern des 2. November 2020. Vier Menschen waren an dem Abend von einem islamistisch motivierten Attentäter getötet worden, 23 weitere wurden verletzt. Worte des Gedenkens wurden am Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz im Wiener Bermudadreieck keine vorgebracht, bloß die „Habt Acht“-Rufe des Polizeikommandanten waren in der Stille zu hören.

Dabei wäre es durchaus zu erwarten gewesen, dass Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Innenminister Gerhard Karner, Justizministerin Alma Zadic, Bildungsminister Martin Polaschek sowie die Wien-Vertreter Bürgermeister Michael Ludwig und Vize-Bürgermeister Christoph Wiederkehr die Gelegenheit der Kranzniederlegung nutzen würden, um auch auf die jüngsten Ereignisse aufmerksam zu machen: Auf den Terror der Hamas gegen Israel, den eskalierenden Nahostkonflikt und den jüngst erstarkenden Antisemitismus in Österreich etwa.

Vielleicht war in diesem Moment aber auch alles gesagt. Nach rund 10 Minuten war die Veranstaltung auch schon wieder vorbei. (twi)