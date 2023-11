Wer ist jung und reicher als Mark Mateschitz?

Mark Mateschitz (hier im Bild mit Victoria Swarovski am Red Bull Ring in Spielberg vergangenen Juli) ist einer der reichsten unter 40-Jährigen der Welt.

Mark Mateschitz (hier im Bild mit Victoria Swarovski am Red Bull Ring in Spielberg vergangenen Juli) ist einer der reichsten unter 40-Jährigen der Welt. Hasan Bratic / EXPA / picturedesk.com

Mark Mateschitz hat seine erste Dividende als Red Bull-Erbe erhalten. Doch wie viele Milliardäre unter 40 Jahren gibt es überhaupt? Und kennt man sie?

Er ist „Europe‘s richest millennial“, also Europas reichster Millennial: Red Bull-Erbe Mark Mateschitz. Der 31-jährige Sohn des verstorbenen Red Bull-Gründers Dietrich Mateschitz hat kürzlich erstmals seit der Übernahme des Getränke-Imperiums eine Dividende in der Höhe von 582 Mio. Euro erhalten. Sein Gesamtvermögen wird von der Agentur Bloomberg auf in Summe 18,1 Mrd. Dollar geschätzt. Er erreicht damit Rang 5 auf der Liste der allerreichsten Menschen unter 40. Eine Liste, auf der wohlgemerkt überhaupt nur 16 Personen aufscheinen. Zum Vergleich: Auf der Liste aller weltweit Reichsten, egal welchen Alters, sind rund 500 Menschen vertreten. Dort belegt Mateschitz übrigens Platz 90.

Mit 39 Jahren ist der im Jahr 1984 geborene Facebook-Gründer Mark Zuckerberg der mit Abstand wohlhabendste unter den Jungen: Er bringt es auf ein Vermögen von rund 113 Milliarden Dollar.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist 113 Milliarden Dollar schwer. APA / AFP / Josh Edelson

Zweiter auf der Liste der Millennials - das sind die zwischen 1980 und den späten 90er-Jahren geborenen - befindet sich Zhang Yiming. Der 1983 geborene Chinese hat das Unternehmen Byte Dance gegründet - das vor allem für seine bei Jugendlichen beliebte Videoplattform TikTok bekannt ist. Der studierte Mikroelektroniker, der auch eine Ausbildung im Bereich Software-Engineering absolvierte, kommt auf ein Vermögen von 43,3 Milliarden Dollar. Global belegt er übrigens Platz 25.

TikTok-Gründer Zhang Yiming ist der zweitreichste Millenial und einer der reichsten Chinesen. Gilles Sabrie/Bloomberg

Mit einem Vermögen von rund 25 Milliarden Dollar belegt Lukas Walton Rang Nummer drei. Allerdings ist sein Vermögen nicht Selfmade, sondern geerbt, was den 37-Jährigen zum reichsten aller Erben macht. Walton ist der Enkel von Sam Walton, dem Gründer der Einzelhandelskette Walmart, einem der umsatzstärksten Unternehmen der Welt. In der Liste der vermögendsten Menschen der Welt belegt Walton laut Bloomberg Index Platz 54.

Mit Xu Yangtian, der auch Chris Xu genannt wird, belegt ein weiterer Chinese einen Top-Rang unter den reichsten Jungen. Xu hat im Jahr 2008 das Modeunternehmen Shein in Nanjing gegründet. Shein ist inzwischen einer der größten Modehändler weltweit. War das Unternehmen vor einigen Jahren eine große Unbekannte in Europa, hat sich das in der Zwischenzeit geändert. Auch in Österreich kann man bei Shein bestellen, allerdings genießt das Unternehmen im Westen nicht unbedingt den besten Ruf.

Auf Platz fünf rangiert dann Mark Mateschitz, gefolgt von Dustin Moskovitz auf Platz sechs. Moskovitz ist, so wie Zuckerberg, 1984 geboren. Der Harvard-Absolvent ist Mitgründer von Facebook und hält nach wie vor Anteile an Meta. Er ist auch CEO von Asana, einem US-Softwareunternehmen. Moskovitz hat Facebook bereits im Jahr 2008 verlassen, sein Vermögen wird von Bloomberg auf rund 18 Mrd. Dollar taxiert, in der globalen Rangliste belegt er Platz 91.

Dustin Moskovitz ist der Mitgründer von Facebook. Noah Berger/Bloomberg

Hugh Grosvenor ist der 7. Duke of Westminster und der nächste im Ranking. Er hat ein Vermögen von 12,6 Mrd. Dollar. Der 1991 in London geborene ist ein britischer Großgrundbesitzer und der Pate von George of Cambridge, dem ersten Sohn von Prinz William und der Princess of Wales, Catherine. Grosvenor hat sein Vermögen ebenfalls geerbt, ein wesentlicher Bestandteil dessen sind Immobilien.

Nathan Blecharczyk wurde 1983 geboren und ist der Mitgründer des Ferienunterkunft-Vermieters Airbnb. Er ist acht Mrd. Dollar schwer und belegt damit nur noch Platz 270 im Gesamtranking der Reichsten.

Nathan Blecharczyk ist der Mitgründer von Airbnb. Zed Jameson/Bloomberg

Scott Duncan (*1983 in den USA) ist Inhaber der Firma Enterprise Products, einem Pipelinebetreiber in den Vereinigten Staaten. Er ist acht Mrd. Dollar schwer. Nach ihm reiht sich, mit sechs Mrd. Dollar, Geoffrey Kwok ein. Die Familie wurde mit Immobilien reich und gilt als einer der reichsten Asiens.

Als erste Frau in dem Ranking scheint Maria Angelicoussis auf. Die 40-Jährige besitzt rund 5,7 Mrd. Dollar und belegt damit Rang 12 der Reichsten Millenials. Die Angelicoussis Group ist eine griechische Reederei, die 1947 von ihrem Großvater gegründet wurde. Heute steht Maria Angelicoussis dem Unternehmen vor.

Mit 5,2 Mrd. Dollar knapp dahinter rangiert die Dänin, Agnete Kirk Thinggaard. Die olympische Dressurreiterin ist die jüngste Tochter des früheren Lego-CEOs Kjeld Kirk Kristiansen.