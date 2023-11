Exquisite Reiseideen für 2024

Die Kultur Nepals ist geprägt von einer reichen Vielfalt an Traditionen, darunter buddhistische und hinduistische Rituale, farbenfrohe Feste und beeindruckende Handwerkskunst. (c) Shutterstock

Naturwunder, der „Sunshine Reggae“ und Golfer-Paradies in einem – das ist Jamaica. Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Luxus-Rundreise auf der zauberhaften Karibikinsel. Oder reizt Sie die mystische Welt des Himalaya? Erleben Sie in einer spektakulären Kulisse die Heiligtümer vergangener Zeiten, spirituelle Erlebnisse und eine exotische Tierwelt. Die Reise nach Georgien ist ein wahres Highlight für alle Kulturliebhaber und Freunde des Genusses. Und Albanien wird nicht umsonst oft als die unbekannte Perle des Balkans bezeichnet, denn weitläufige Strände, unentdeckte Landschaften, Kulturschätze und hippe Städte überraschen. Ein kultureller Geheimtipp ist Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands, die nicht nur eine bewegte Vergangenheit zu bieten hat. Segel gesetzt und Leinen los! Mit der „Star Flyer“ geht es von der Côte d’Azur über Korsika nach Rom und beim Hafengeburtstag in Hamburg geben sich Hunderte Schiffe ein maritimes Stelldichein. Und diese Auflistung ist nur ein Auszug aus dem vielfältigen Portfolio der Reisethek.

Namasté in Nepal

Tauchen Sie in eine Welt spektakulärer Naturschönheiten, Heiligtümer vergangener Zeit und einzigartiger Abenteuer ein. Im Kathmandu-Tal können Sie die reiche Kultur und Religion Nepals erleben und die vielen Tausend Jahre alten Tempel, Schreine und Paläste bewundern. Erkunden Sie den Dschungel und seine exotische Tierwelt bei einer der Wildtierexpeditionen im Chitwan-Nationalpark. Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise: Die Audienz bei einem Lama und einer Kumari (Kindgöttin). Danach geht es 1000 Meter hoch auf einem Bergrücken zum traditionellen Bergstädtchen Bandipur – hier können Sie sich von der wunderschönen Landschaft verzaubern lassen. Genießen Sie die einzigartige Aussicht im Pokhara-Tal: Das Panorama bietet Ihnen eine himmlische Aussicht auf die Berge. Ihr Aufenthalt in ausgewählten Hotels und Lodges der Luxusklasse lassen Ihre Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Reisedauer beträgt 14 Tage (04.03. bis 17.03.2024; ab 3.890 EUR p. P.).

Georgien beeindruckt mit landschaftlicher Schönheit am Fuße des Kaukasus-Gebirges und vielfältigen, kulturellen Schätzen. (c) Shutterstock

Georgien, die Wiege des Weins

Eine Reise nach Georgien ist ein wahres Highlight für alle Kulturliebhaber und Freunde des Genusses. Das kleine Land am Rande Europas hat nämlich viel zu bieten: von kulturellen Schätzen über schneebedeckte Gipfel, sanften Hügeln bis zu exzellentem Essen und vor allem hervorragenden Weinen. Ausgangspunkt der unvergesslichen Reise ist das malerische Tiflis, der Hauptstadt an der Grenze Europas zu Asien. Auf dieser Reise jagt ein kulturelles Highlight das nächste. Am felsigen Ufer des Flusses Mtkvari, 15 Kilometer östlich der Stadt Gori, entdecken Sie die antike, in den Felsen gehauene Stadt Uplistsikhe. Die Prometheus-Höhle in Imeretien ist ebenfalls ein wahres Naturwunder. Diese etwa 60 bis 70 Millionen Jahre alte Tropfsteinhöhle wird Sie von der enormen Kraft der Natur überzeugen und in ihren Bann ziehen. Ebenfalls ein Highlight für sich: der georgische Wein, welcher untrennbar mit der gastfreundlichen, georgischen Seele verknüpft ist. Kosten Sie vom Saft der weltberühmten Reben und genießen Sie Ihren Georgien-Aufenthalt in vollen Zügen. Die Reisedauer beträgt 11 Tage (17.05. bis 27.05.2024; ab 2.850 EUR p. P.).

Die Schönheit des Reisens liegt in der Vielfalt der Erfahrungen, sei es beim Erkunden der hanseatischen Eleganz in Hamburg oder beim Eintauchen in die tropische Pracht Jamaikas. (c) Hamburg Messe/Congress Nico Maack

Maritime Schätze Hamburgs

Wäre die Welt ein Hafen, Hamburg wäre ihre Hauptstadt. Ein einzigartiges maritimes Flair beseelt die Stadt, die über die Elbe mit der Nordsee verbunden ist. Lassen Sie sich davon betören: Bei der Hafenrundfahrt kreuzen alte Kutter und riesige Containerschiffe Ihren Weg, die historische Speicherstadt und die moderne HafenCity lassen staunen. Doch Hamburg hat auch einen eigenen Sound, die Elbphilharmonie: Ein gläsernes Segel in der Hafenkulisse, das majestätisch in den Himmel ragt und an dessen Akustik jahrelang gefeilt wurde. Die großen Hamburger Orchester und hochkarätige Gäste widmen sich bei der diesjährigen Ausgabe des Internationalen Musikfestes dem Motto „Krieg und Frieden“. Sie erleben den Konzertabend von Starpianist Daniil Trifonov mit dem Orchestra Dell’Accademia Nazionale Di Santa Cecilia Roma unter Leitung von Jakub Hruša. Die Reisedauer beträgt vier Tage (11.05. bis 14.05.2024; ab 2.960 EUR p. P.).

Die Reisethek bietet eine Vielzahl wunderschöner Reisedestinationen – darunter auch Jamaika. (c) beigestellt

Karibikfeeling pur auf Jamaika

Erleben Sie eine unvergessliche Luxusrundreise auf der zauberhaften Karibikinsel Jamaika. Freuen Sie sich auf paradiesische Strandtage im luxuriösen Half Moon Resort und im legendären GoldenEye Resort. Auf einer Tour in die Blue Mountains können Sie die majestätische Schönheit dieser Bergkette bewundern und den weltbekannten gleichnamigen Kaffee verkosten. Erleben Sie eine romantische Bambusfloßfahrt auf dem Rio Grande und beobachten Sie bei einer aufregenden Black River Safari durch die Mangroven exotische Vögel und Krokodile. Sie werden auch auf den Spuren des legendären Reggae-Künstlers Bob Marley wandeln und eine Rum- und Schokoladenverkostung genießen. Für Golf-Enthusiasten bieten wir optional die Möglichkeit, auf exquisiten Plätzen wie dem Cinnamon Hill Golf Course Ihr Können unter Beweis zu stellen. Lassen Sie sich von den Highlights dieser faszinierenden Insel verzaubern und schaffen Sie Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Die Reisedauer beträgt 16 Tage (22.02. bis 08.03.2024; ab 11.590 EUR p. P.).

Die Nova-Art des Reisens bietet ein exquisites All-inclusive-Service, das anspruchsvolle Gäste auf der ganzen Welt schätzen. Vom ersten Moment an, wenn Sie an Bord eines Silversea-Schiffes willkommen geheißen werden bis zum letzten Glas Champagner zum Abschied, erfahren Sie makellose Perfektion. Genießen Sie die familiäre Atmosphäre, den persönlichen Butler-Service und geräumige Suiten mit Meerblick. Am Pool liegt Ihr Handtuch stets bereit. Wenn Sie sich zum Dinner setzen, erscheint Ihr Lieblingsgetränk wie von Zauberhand. Die engagierte, aber unaufdringliche Servicecrew ist der Schlüssel für Ihr unvergessliches Reiseerlebnis. Bei Silversea geht es aber auch darum, die Reiseziele authentisch und intensiv zu erleben. Entdecken Sie abwechslungsreiche Reiserouten mit zahlreichen verlängerten oder gar Übernachtaufenthalten in den Häfen. Sorgsam zusammengestellte Reiseprogramme vor oder nach Ihrer Kreuzfahrt versprechen noch intensivere Erlebnisse.

