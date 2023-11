Früherer ÖVP-Bundesratspräsident Gregor Hammerl gestorben

Der ehemalige steirische Landtagsabgeordnete wurde 81 Jahre alt.

Der ehemalige Bundesratspräsident und ÖVP-Landtagsabgeordnete Gregor Hammerl ist am Mittwoch 81-jährig gestorben. Der Steirer war Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich sowie Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark mit dem Stern. „Die Steiermark verliert mit ihm einen Menschen, der über Jahrzehnte größtes gesellschaftliches Engagement gelebt hat“, so Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP).

Die Land Steiermark betrauere den Verlust eines Menschen, „der sich dem Dienst an seinem Land verschrieben hat - zuerst als Soldat und Personalvertreter beim Österreichischen Bundesheer, dann auch als Gemeinderat, Landtagsabgeordneter, Bundesrat und als Präsident des Bundesrates“. Hammerl habe über Mandatsfunktionen hinaus für Österreich und insbesondere für die Steiermark gewirkt. 30 Jahre als Präsident des Hilfswerks Steiermark und beinahe ebenso lang in führender Funktion im Steirischen Seniorenbund, dessen Obmann er seit 2009 war. Sein Einsatz im Sozialbereich, in der Pflegepolitik und in der stets überzeugten und engagierten Vertretung der Seniorinnen und Senioren bleibe unvergessen, sagte Drexler weiter. Für Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) werde Hammerl auch „für seine herzliche Art als Mensch stets in Erinnerung bleiben“. (APA)