48 Millionen Euro: „Adlerhof“ wechselt den Eigentümer

Die S Immo AG verkauft das Zinshaus im 7. Wiener Bezirk an Thalhof Immobilien.

In Wien-Neubau wurde die bisher größte Zinshaustransaktion Österreichs im Jahr 2023 abgeschlossen: Der „Adlerhof“ in der Siebensterngasse 46 wurde von der börsennotierten S Immo AG an den heimischen Zinshausspezialisten Thalhof Immobilien verkauft. Das Objekt mit ausgebautem Dachgeschoß enthält 161 Wohn- und neun Gewerbeeinheiten auf einer Gesamtfläche von 11.410 Quadratmeter.

Strategische Veräußerung nach 25 Jahren

Die Transaktion in der Höhe von 48,2 Millionen Euro wurde von der EHL Investment Consulting vermittelt. Der Adlerhof verlässt somit nach knapp 25 Jahren das Portfolio der S Immo – „in ausgezeichnetem Zustand“, wie Vorstandsmitglied Herwig Teufelsdorfer betont. „Wir freuen uns, mit dem Verkauf des Adlerhofs einen weiteren Schritt in der strategischen Veräußerung unserer Wohnimmobilien abschließen zu können. Die gewonnene Liquidität werden wir zeitnah in Büro- sowie Gewerbeimmobilien reinvestieren.“

Der Käufer, die Thalhof Immobilien GmbH, möchte das voll vermietete Objekt in den nächsten Jahren besonders unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und der Verbesserung der urbanen Lebensqualität entwickeln, heißt es in einer Aussendung vom Donnerstag. (red/hbh)