Home-Office. Gekommen, um zu bleiben?

Nach drei Jahren großer Flexibilität beginnen viele Unternehmen zu verstehen, dass man keine DNA aufbauen kann, wenn Mitarbeiter*innen nicht einige Tage pro Woche zusammenkommen.

Wir glauben daher, dass Unternehmen in Zukunft nicht allen Angestellten und nicht für 100 Prozent der Arbeitszeit Heimarbeit anbieten werden.

Die Kriterien, auf die Sie im Kaufprozess achten, bleiben unverändert?

Nein, Anforderungen an zeitgemäße Büroräumlichkeiten haben sich verändert. Wir denken, Eigentümer müssen vermehrt offen gestaltete Räume sowie mehr Gemeinschafts-Bereiche anbieten. Als Investoren können wir uns auf Immobilien konzentrieren, die diese Merkmale bereits erfüllen oder bei denen es relativ einfach ist, entsprechende Umgestaltungen vorzunehmen.

CORUM hat in diesem Jahr bereits Bürokäufe getätigt?

Ja, denn die Preise für Büroräume sind in den vergangenen Monaten weiter gesunken – das bietet Kaufgelegenheiten. Drei Beispiele für jüngere Akquisitionen sind die Zentrale von Capgemini in Utrecht, der Hauptsitz von PwC in Amsterdam sowie der Sitz von RTL Belgien in Brüssel. Der Gesamtwert dieser Gebäude beläuft sich auf 208 Millionen Euro.

Neben interessanten Kaufpreisen und Top-Mietern sprechen wir außerdem von außergewöhnlichen Immobilienrenditen zum Kaufzeitpunkt1: 7,65 % für das Capgemini-Gebäude, 10,37 % für die PwC-Zentrale und 8,9 % für die an RTL vermietete Immobilie.

Wer sind Ihrer Meinung nach Ihre stärksten Konkurrenten?

Das sind vor allem Private-Equity-Fonds. Sie sind opportunistisch, genau wie wir. Sie investieren dann, wenn es wenige Interessenten für einen Vermögenswert gibt, und verkaufen Assets, wenn die Nachfrage hoch ist. Indem sie institutionelles Anlagekapital anziehen, geben viele Fonds aber einen Teil ihrer strategischen Freiheit auf. Da wir nur mit Kleinanlegern arbeiten, können wir unseren Kurs vollständig selbst bestimmen. Es verringert zudem das Risiko einer mangelnden Zahlungsfähigkeit, da es unwahrscheinlich ist, dass alle Anleger gleichzeitig aussteigen.

Immobilien-Investmentfonds sind eine Immobilienanlage. Es handelt sich um langfristige Investitionen, die keine Rendite- oder Performancegarantie bieten und das Risiko von Kapitalverlusten und Währungsschwankungen bergen. Die Erträge sind nicht garantiert und hängen von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.