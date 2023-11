Stadt Klagenfurt zeigt Neos-Landesparteichef Juvan an

Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses aufgenommen.

Die Stadt Klagenfurt hat Gemeinderat und Neos-Landesparteichef Janos Juvan angezeigt. Juvan wird eine Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen, weil er Inhalte aus einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung veröffentlicht hatte. Der Kommunalpolitiker ortet darin einen Versuch, „mich als Gemeinderat mundtot zu machen“, wie er am Donnerstag erklärte.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits Ermittlungen gegen Juvan aufgenommen. Die Zuständigkeit der Wiener Behörde ergebe sich daraus, dass es sich bei dem vorgeworfenen Sachverhalt um ein Medieninhaltsdelikt handelt, erklärte Staatsanwaltschaftssprecherin Nina Bussek.

Die aktuelle Anzeige betrifft - wie derzeit so vieles in der Klagenfurter Kommunalpolitik - die Causa des Magistratsdirektors Peter Jost. Juvan hatte am 14. September an einer Sitzung des Hauptausschusses teilgenommen und einen Tag später in einer Presseaussendung darüber informiert. Darin wurde bekanntgegeben, dass lediglich Neos und SPÖ zugestimmt hätten, als es darum ging, den Magistratsdirektor per Abberufungsantrag abzusetzen. „Team Kärnten, ÖVP, FPÖ und sogar die Grünen halten an Jost fest“, hatte Juvan damals erklärt.

Juvan: „Wohle der Stadt Klagenfurt im Sinne gehabt“

Juvan beruft sich angesichts der Ermittlungen auf sein Gelöbnis, „zum Wohle der Stadt Klagenfurt“ zu handeln: „Dieses Wohl hatte ich auch im Sinne, als ich im September nach einer Ausschusssitzung die Öffentlichkeit darüber informiert habe, was hier abgelaufen ist.“ Seine Schlussfolgerung: „Die Mächtigen im Rathaus wollen nicht, dass die Menschen erfahren, was die politischen Eliten hier herinnen auspackeln.“

Unterstützung erhielt Juvan am Donnerstag vom Klagenfurter FPÖ-Klub: Die Anzeige sei „angesichts des bevorstehenden Informationsfreiheitsgesetzes und der Abschaffung des Amtsgeheimnisses geradezu lächerlich“, erklärte Klubobmann Andreas Skorianz. Gerade mit Informationen von Ausschussdebatten werde im Magistrat oft sehr locker umgegangen. „Die Magistratsführung soll die Arbeit in der Stadt nicht weiter mit sinnlosen Anzeigen lähmen, sondern sich um die wahren Probleme der Bürger kümmern“, so Skorianz. (APA)