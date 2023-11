Amerikas Mega-Beckhams

Die Liaison zwischen Pop und Sport ist selten - umso größer ist sie nun bei Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce. Die „Swifties“ sind aus dem Häuschen - demnächst auch in „Mainhattan“.

Für die USA ist es ein „Match made in heaven“ – wie erfunden für Hollywood. Wenigstens bis zum Super Bowl 2024, der kurz vor dem Valentinstag just in Las Vegas über die Bühne geht, sollte die Paarung halten. Denn bei der Halbzeitshow im Finale im American Football (NFL) kommen zwei Welten in Berührung, die selten eine Liaison eingehen – außer bei den Beckhams: Pop und Sport.

Umso größer ist die Schnittmenge zwischen Taylor Swift, dem angesagtesten Popstar der Gegenwart, und Travis Kelce, Footballer bei den Kansas City Chiefs und zweifacher Super-Bowl-Sieger. Die Romanze zwischen Tay und Trav, größer als Barbie und Ken, überstrahlt selbst die in die Brüche gegangene Ehe von Tom Brady, dem „Greatest of all Time“ in der NFL, und Ex-Supermodel Gisele Bündchen. Die „Swifties“, die Fans, sind völlig aus dem Häuschen, seit ihr Idol bei den Spielen der „Chiefs“ auf der Tribüne sitzt – einmal in Begleitung von Hollywood-Freunden, einmal von Mama Kelce.

Für Frankfurt am Main heißt es am Sonntag Anschnallen und Aufbrezeln. Die Kansas City Chiefs kommen zum NFL-Gastspiel gegen die Miami Dolphins in den Deutsche Bank Park – früher profan: Waldstadion – nach „Mainhattan“. Die „Swifties“ sind im Anflug, in der Hoffnung, ihrer Ikone ansichtig zu werden – allzeit bereit, loszukreischen und in Ohnmacht zu fallen.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com