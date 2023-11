Aus Dominic Thiem wird niemand richtig schlau

Warum die Leistung bei der deutlichen Niederlage gegen Holger Rune in Paris irritiert.

Mit einem deutlichen 4:6, 2:6 gegen Holger Rune kam für Dominic Thiem in der zweiten Runde des ATP-1000-Turniers in Paris-Bercy das Aus. Nach drei Erfolgen inklusive Qualifikation und dem Comeback-Sieg gegen Stan Wawrinka hatte man mit einer Überraschung des Niederösterreichers im Duell mit dem in der zweiten Jahreshälfte schwächelnden Dänen spekulieren dürfen. Die Leistung des 30-Jährigen reichte aber längst nicht aus, um Rune, der selbst keineswegs fehlerlos agierte, zu bezwingen.

Warum Thiem beim Stand von 3:3 gleich drei Doppelfehler servierte und Rune so leichtfertig den Weg zum Gewinn des ersten Satzes ebnete, bleibt unerklärlich. Generell unterliefen dem Schützling von Benjamin Ebrahimzadeh zu viele unerzwungene Fehler. Im Vergleich zum offensiv ausgerichteten Rune, der immer wieder den Weg ans Netz suchte, agierte Thiem zu passiv und in den wichtigen Momenten nicht kaltschnäuzig genug. Er ließ all seine fünf Breakchancen ungenutzt.

Die Rechnung von Rune

Von einem gestiegenen Selbstvertrauen nach drei Siegen in Serie war wenig zu sehen. Tatsächlich hatte es den Anschein, als ließe sich Thiem von seinem zehn Jahre jüngeren Kontrahenten, der sich immerzu pushte und ständig den Blickkontakt zu seinem neuen Coach, Boris Becker, suchte, etwas einschüchtern. Thiem sprach dennoch von einem „guten Turnier“, er habe „drei gute Leute“ geschlagen und dann gegen Rune „etwas nachgelassen und die Rechnung präsentiert bekommen“.

Rune-Coach Boris Becker. APA / AFP / Dimitar Dilkoff

In der Weltrangliste wird sich Thiem am Montag wieder in den Top 100 wiederfinden und kommende Woche beim ATP-250-Event in Metz seine Saison beschließen. Das Ziel: „Über einen längeren Zeitraum ein hohes Niveau abrufen.“ (cg)