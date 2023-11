Deutsche Außenministerin Baerbock will die EU reformieren

Die Reform sei notwendig, um die Handlungsfähigkeit der EU auch nach der Erweiterung zu erhalten, so Baerbock. Alexander Schallenberg plädierte für einen schrittweisen EU-Beitritt.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Vorschläge für eine tiefgreifende Reform der Europäischen Union unterbreitet. Eine solche Reform sei nötig, um die Handlungsfähigkeit der EU auch nach dem angestrebten Beitritt weiterer Länder zu erhalten, sagte Baerbock am Donnerstag auf einer Konferenz europäischer Außenministerinnen und -minister im Auswärtigen Amt in Berlin. Für Österreich nahm Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) an dem Treffen teil.

Ohne Reform werde das Risiko einer inneren Blockade einer auf 36 oder mehr Mitgliedsländer angewachsenen EU „unbeherrschbar“, warnte Baerbock. Sie formulierte auf der Konferenz, an der knapp 20 Außenminister aus EU-Staaten und beitrittswilligen Ländern teilnahmen, eine Kernfrage: „Wie schaffen wir es, dass unsere Institutionen auch dann noch funktionieren, wenn fast ein Dutzend neue Mitgliedstaaten in der EU sind?“ Auf diese Frage müsse die Union in den kommenden Jahren eine Antwort finden, forderte Baerbock.

Ja für einen EU-Beitritt der Ukraine

Mit Blick auf die Ukraine sprach sich Baerbock klar für einen EU-Beitritt aus. Gleiches gelte für die Republik Moldau, aber auch die Staaten des westlichen Balkans. „Die Europäische Union muss erweitert werden“, sagte sie laut der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei eine geopolitische Konsequenz des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Österreichs Außenminister Schallenberg warb in dem Kontext abermals für eine graduelle Integration der EU-Beitrittskandidaten in Südosteuropa, wie er laut Aussendung vor dem heutigen Treffen sagte. „Die graduelle Integration ist kein Ersatz für die Vollmitgliedschaft, sie ist der Weg dorthin“, so der österreichische Chefdiplomat. „Wir müssen die Kandidaten im Mobilitäts-, Transport-, Energie- oder Forschungsbereich mit einbeziehen, wenn sie unseren Rechtsbestand übernommen haben.“

Dadurch solle verhindert werden, dass andere Länder, wie zum Beispiel China, Russland, die Türkei oder die Golf-Staaten, ihren Einfluss in der Region ausbauen. Weiters soll die Bevölkerung der Beitrittskandidaten bei Laune gehalten werden. „Denn das größte Problem ist, dass wir die Menschen in Südosteuropa verlieren: Sie hören seit 20 Jahren Lippenbekenntnisse über die EU-Integration, aber sie profitieren nicht davon“, so Schallenberg.

Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip

Die deutsche Außenministerin stellte in ihrer Rede eine Reihe von Ideen vor, mir der sie nach eigenen Worten einen EU-internen Diskussionsprozess anstoßen will. Baerbocks Vorschläge zielen darauf ab, dass in einer erweiterten EU mehr Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip gefällt werden, dass EU-Kommission und EU-Parlament auch bei einer Erweiterung nicht größer werden, dass Verstöße von Mitgliedsstaaten etwa bei der Rechtsstaatlichkeit schneller geahndet werden und dass beitrittswillige Staaten früher in EU-Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Die EU könne nur dann ein starker Akteur sein, „wenn wir das tun, wovor wir lange gezögert haben - eine Überarbeitung der Funktionsweise unserer Union“, sagte Baerbock. „Denn wenn die Zahlen der EU-Länder um fast ein Drittel anwachsen wird, dann braucht unsere Gemeinschaft eine starke Struktur vom Keller bis zum Dach.“

Sie sei sich bewusst, dass dies „schwierig wird und viel Zeit in Anspruch nehmen wird“, und dass diese Reform „in einer erschöpften Welt auch weitere kollektive Erschöpfung bringen wird“, sagte die Ministerin. Die Reformanstrengung sei aber nötig und müsse möglichst im Zeitraum der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments - also zwischen 2024 und 2029 - zu Ergebnissen führen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts sagten 17 Außenministerinnen und Außenminister ihre Teilnahme zu - darunter die Ressortchefs aus der Ukraine und aus der Türkei. Elf weitere Länder seien auf Staatssekretärsebene vertreten. Geladen worden seien EU-Mitglieder und beitrittswillige Staaten. Organisiert worden sei die Europakonferenz in Abstimmung mit der spanischen Ratspräsidentschaft. (APA)