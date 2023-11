Die wunderbare Sopranistin Chen Reiss

Chen Reiss singt im nächsten Abonnementkonzert des Bach Consorts unter Rubèn Dubrovsky am 5. November im Wiener Musikverein zwei Bach-Kantaten. Umrahmt werden die Aufführungen vom Sechsten Brandenburgischen Konzert und der Orchestersuite in h-Moll, womit der „Unterhaltungskomponist“ Bach in den Fokus rückt.

Im Musiksalon führt Wilhelm Sinkovicz diesmal in die bunte Welt von Bachs Orchestersuiten.

Die musikalischen „Illustrationen“ stammen aus der Aufnahme, die der Concentus musicus unter Nikolaus Harnoncourt in den Sechzigerjahren herausgebracht hat.