Die offene Gesellschaft muss wehrhaft sein

Replik. Die islamistisch getriebene Homophobie wird größer und gehört bekämpft.

In seinem auf diesen Seiten erschienenen Kommentar (23.10. 2023) beschreibt ORF-Jour­nalist Jürgen Pettinger den zähen Kampf, den die LGBTIQA+-Community in Österreich für eine volle Gleichstellung ausfechten musste. Doch trotz vieler Fortschritte stellt sich die Frage: Warum fühlen sich immer mehr LGBTIQA+-Menschen in unserem Land unsicher?

In einer Zeit, in der die Mehrheit der Gesellschaft Schwule, ­Lesben und Transpersonen als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft betrachtet, existiert offensichtlich nach wie vor eine ­aggressive Minderheit, die der LGBTIQA+-Community feindlich gegenübersteht. Doch wer ist sie?

Der Autor erwähnt eine Reihe abscheulicher Gewalttaten gegen die Community sowie den vereitelten Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade 2023. Diese medial diskutierten Vorfälle dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Wir müssen uns daher einem Phänomen widmen, das lang unter dem Radar wucherte: der islamistisch getriebene Hass auf Nicht-Heteronormative.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Natürlich existieren in Österreich auch andere homophobe Kräfte, die damit nichts zu tun haben. Es handelt sich dabei jedoch um politisch-institutionellen und nicht gesellschaftlich getragenen Einfluss. So haben erzkonservative Individuen aus dem klerikal-christlichen Milieu ein einflussreiches Netzwerk – sie handeln aber entgegen der Mehrheitsmeinung der ­österreichischen Bevölkerung.

Eine vom Integrationsexperten Kenan Güngör durchgeführte Studie zeigt, dass unter den jungen Muslimen homofeindliche Einstellungen überdurchschnittlich stark verbreitet sind. Während 15 Prozent der Österreicher ohne Migrationshintergrund der Aussage „Homo­sexualität ist nie akzeptabel“ zustimmen (noch immer zu viele!), erreicht diese Totalabwertung ­unter jungen Menschen mit afghanischen, syrischen und tschetschenischen Wurzeln alarmierend ho­he Zustimmungsraten: 51 Prozent, 50 Prozent bzw. 41 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Homosexualität inakzeptabel ist.

In Stadtteilen einiger europäischer Metropolen scheint mittlerweile hingenommen zu werden, dass Schwule, Lesben und Transpersonen zu Freiwild erklärt werden. Um zu verhindern, dass sich die Situation in Wien oder Graz in eine ähnliche Richtung wie in Berlin oder Paris entwickelt, ist eine entschlossene Haltung ebenso notwendig wie konkretes Handeln.

Zu lang auf einem Auge blind

Dazu gehören Maßnahmen wie die Sensibilisierungsarbeit mit Vorbildern bzw. Role Models aus der Community. Das sollte bereits in den Schulen erfolgen. Die gezielte Ausweitung der Burschen-Sozial­arbeit mit jungen migrantischen Männern ist ebenso notwendig wie die Verankerung der Akzeptanz von LGBTIQA+-Personen in den Curricula der Werte- und Orientierungskurse für Asylberechtigte.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen ist ein selbstkritischer und reflektierter Dialog innerhalb der muslimischen Gemeinschaft unverzichtbar. So wie innerhalb der katholischen Kirche ein kritischer Diskurs über ihren Umgang mit Homosexualität geführt wird, wünsche ich mir diese Meinungspluralität auch in der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Dieser Dialog bildet eine entscheidende Grundlage für eine dauerhafte Umkehr dieses gefährlichen Trends. Dieser wird bisher schmerzlich vermisst.

Zu lang waren progressive politische Parteien aus weltanschaulicher Bequemlichkeit blind auf einem Auge. Es ist höchste Zeit, diese naive Haltung abzulegen: Die offene Gesellschaft muss wehrhaft sein – gegen alle ihre Feinde.

Yannick Shetty (*1995) ist jüngster Nationalratsabgeordneter sowie Integrations- und LGBTIQA+-Sprecher der Neos. Der Sohn einer Österreich-Koreanerin und eines Inders wuchs in Innsbruck auf.

E-Mails an: debatte@diepresse.com