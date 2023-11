Was die NBA von Europa lernen will

Die beste Basketballliga der Welt setzt im Kampf um mehr Aufmerksamkeit auf einen Cupbewerb. Warum der europäische Fußball als Vorbild dient – der Vergleich aber auch hinkt.

Während Österreichs Basketballaushängeschild Jakob Pöltl in der Nacht auf Donnerstag erneut mit einem Double-Double (14 Punkte, elf Rebounds) glänzte und seine Toronto Raptors zum 130:111-Sieg gegen die Milwaukee Bucks führte, sorgt eine anstehende Premiere für Aufregung in der NBA. Zum ersten Mal wird die beste Basketballliga der Welt einen Cupwettbewerb, das In-Season Tournament, austragen.

Das neue Format orientiert sich am europäischen Fußball und will neben der Meisterschaft, die im Juni endet, einen zweiten Titel ausspielen. Der Startschuss fällt in der Nacht auf Samstag, gespielt wird zunächst in sechs Gruppen mit jeweils fünf Teams. Jeder spielt innerhalb der Gruppe gegen jeden. Im Anschluss erreichen die sechs Gruppensieger und die beiden besten Zweiten das Viertelfinale. In der Folge warten die beiden Halbfinals und schließlich das Endspiel in Las Vegas am 9. Dezember. Bis auf das Finale zählen alle Matches auch für die Saisonbilanz, mit denen sich Teams für die im April beginnenden Play-offs qualifizieren können.