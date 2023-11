Armeechef Saluschnij spricht ungewohnt offen über die jüngsten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Krieg. Der Kreml sieht sich dagegen in seinen Zielen bestätigt.

Valerij Saluschnij schreibt den Namen des russischen Angreifers durchgängig in kleinen Buchstaben. Die „russische föderation“, so steht es als orthografische Herabsetzung in dem mehrseitigen Essay des ukrainischen Generals. Der Autor der Zeilen weiß freilich, dass eine symbolische Demütigung des Gegners noch lang nicht dessen Niederlage im Gefechtsfeld bedeutet. Und um genau dieses Problem geht es in dem Text. Es sind in jeder Hinsicht erstaunliche Zeilen, die der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee da jüngst für den britischen „Economist“ verfasst hat. Erstaunlich sind sie, weil sie gefasst sind und nüchtern, und weil sie das aussprechen, wovor Militärexperten und Politikanalysten schon länger warnen.