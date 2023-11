Wien als Welthauptstadt der Polizei

Die Interpol-Flagge wird ab 28. November in Wien wehen, anlässlich der 91. Generalversammlung der größten Polizeiplattform der Welt.

Reuters/Gonzalo Fuentes

Im Wiener Austria Center (ACV) findet vom 28. November bis zum 1. Dezember die Generalversammlung von Interpol statt. Zudem feiert die in Wien gegründete Organisation ihren 100. Geburtstag.

Ganz großer Bahnhof für Vertreter von Polizeibehörden und auch für Vertreter von Regierungen aus aller Welt - dieses Bild wird sich ab dem 28. November in Wien ergeben. Die internationale Polizeiplattform Interpol, die eine wichtige Rolle in der internationalen Sicherheitsarchitektur spielt, hält dann nämlich ihre 91. Generalversammlung ab. Bis zum 1. Dezember werden sich 1500 Teilnehmer aus 195 Mitgliedsstaaten im Austria Center Vienna (ACV) einfinden.

Außerdem feiert die Plattform mit Sitz im französischen Lyon ihren 100. Geburtstag - das Fest findet ebenfalls in Wien statt und damit in der Stadt, in der die Organisation 1923 gegründet wurde (damals als internationale kriminalpolizeiliche Organisation).

Interpol-Präsident Ahmed Al-Raisi wird bei den Veranstaltungen den Vorsitz führen. Gastgeber wird das Bundeskriminalamt, bzw. dessen Leiter General Andreas Holzer sein. Eines der Hauptthemen wird das alarmierende Wachstum der internationalen organisierten Kriminalität sein.

Die 90. Generalversammlung hatte voriges Jahr in der indischen Hauptstadt Neu Delhi stattgefunden. Dabei war eine Resolution verabschiedet worden, wonach Wirtschaftskriminalität, Korruption und Geldwäscherei stärker bekämpft werden müssen.

Vom gestohlenen Kunstwerk bis hin zu Terror

Zur Bedeutung von Interpol heißt es seitens des Bundeskriminalamts: „Interpol vernetzt als Informations- beziehungsweise Kommunikationsplattform die nationalen Polizeibehörden. Der weltweite Zugang zu wichtigen Informationen über Personen, gestohlene oder verlorene Reisedokumente, Kraftfahrzeuge und Kunstwerke soll zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten beitragen.“

Und weiter: „Ziel ist die Steigerung der Effizienz bei der Bekämpfung der internationalen Kriminalität und des Terrorismus. Forschung sowie Aus- und Fortbildung garantieren weltweit einheitliche Qualitätsstandards. Für besondere internationale Ereignisse wie zum Beispiel Sportgroßveranstaltungen, aber auch bei Naturkatastrophen oder Terroranschlägen stellt Interpol dem jeweiligen Mitgliedstaat entsprechende Expertinnen und Experten zur Verfügung.“