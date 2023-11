Christoph Klein betreibt den kleinsten Jazzclub Wiens. An 364 Tagen im Jahr gibt es im Zwe Livemusik, im Publikum sitzen immer mehr junge Menschen.

Fünf Stufen sind es, die von der Eingangstüre hinunter ins Souterrain führen, ins Zwe, den winzigen Jazzclub in der Floßgasse im zweiten Bezirk. Auf der vorletzten Stufe sei er gestanden, als ihn bei seinem ersten Besuch das Staunen überkommen sei, sagt Christoph Klein.

Er weiß es noch genau: „Ich bin dagestanden, die Band hat gespielt, und ich konnte nicht fassen, dass auf so engem Raum so etwas passieren kann.“ Es sei das Unmittelbarste, das er sich vorstellen könne, wenn Musiker zusammen auf der Bühne spielen, improvisieren und das Publikum nur einen Meter davon entfernt sitzt, sagt der 38-Jährige.

Diese Nacht ist nun knapp zehn Jahre her. Doch sie war folgenschwer. Denn Klein ist heute der Betreiber des Zwe. Wie es dazu kam, ist eine Geschichte, die so besonders ist wie der Club selbst. Und wie Klein selbst, wenn er, wie fast jeden Abend ganz in Schwarz gekleidet, die Musiker und Gäste empfängt und durch die engen Reihen wuselt, um gleichzeitig Veranstalter, Kassierer, Barkeeper und Kellner zu sein.

„Es war nicht mein Jugendtraum, so eine Bar zu führen“, erzählt er, während er auf dem Boden der Bühne im leeren, abgedunkelten Lokal sitzt, auf dem winzigen Stückchen Platz zwischen Schlagzeug und Klavier. „Ich habe auch nicht Jazzclubwissenschaft studiert, sondern Politikwissenschaft. Meine Mutter hatte schon jede Hoffnung aufgegeben, dass aus mir etwas Gescheites wird.“ Dann aber habe er hier, in diesen Räumen, etwas gefunden, bei dem auf einmal alles, was ihn interessierte, zusammengefunden habe.

Bierfässer als Zusatzhocker

Immerhin: Das Politikwissenschaft-Studium habe er gewählt, weil ihn die Gesellschaft interessierte. „Aber ich war nie weiter entfernt davon als auf der Uni. Bei Jobs in der Gastro war ich viel näher dran an den Menschen“, erzählt Klein. Ein Interesse an Jazz habe er immer schon gehabt. „Aber hier ist daraus ein Feuer geworden.“

Nach seinem ersten Besuch kam der Wiener dann fast täglich ins Zwe, später engagierte ihn Zwe-Gründer Helmut Rainer – „der Zwe“, wie er in der Szene genannt wird – als Kellner.

Rainer hatte das Zwe 2007 gegründet. Eigentlich war er auf der Suche nach einer Lokalität für ein Kaffeehaus gewesen. Da sich aus einem Souterrainlokal aber nur schwer ein klassisches Wiener Kaffeehaus machen lässt, wurde es zum Beisl, vorerst nur mit Jazz aus der Konserve. Irgendwann, erzählt Klein, sei dann der Schweizer Saxofonist Roman Schwaller nach Wien zurückgezogen und wollte etwas trinken gehen. „Er hat das Zwe gefunden und gesagt: ,Moment, ich ruf schnell ein paar Leute an‘, und eine halbe Stunde später war das Zwe ein Jazzclub.“

Ironischerweise war es Jahre später wieder ausgerechnet Musiker Schwaller, der Klein das erste Mal ins Zwe mitbrachte. Nachdem Letzterer dann rund eineinhalb Jahre dort gekellnert hatte, kam es 2019 zu einer Besprechung des Gründers mit seinen Mitarbeitern. „Der Zwe hat gesagt, er mag nicht mehr und er sucht einen Blöden, der sich das weiter antut“, erzählt Klein. Er habe etwas fragen wollen und deshalb die Hand gehoben. „Christoph, ich hab’ g’wusst, du machst das“, habe der Chef daraufhin gesagt. Und so kam es, dass Christoph Klein, der selbst kein Instrument spielt, mit einem Mal Betreiber eines Jazzclubs war. „Lustigerweise ist es ausgerechnet mein PoWi-Bachelor, der mich rechtlich befähigt, hier Geschäftsführer zu sein“, sagt er. „So kann ich meiner Mutter sagen, siehst du, mein Studium war doch für etwas gut.“

Heute ist das Zwe an fast allen Abenden so gut gefüllt, dass Klein Bierfässer heranschleppt, die als zusätzliche Hocker dienen. Das Publikum ist für Jazz auffallend jung. „Gerade in einer Welt, in der alles sehr virtuell und damit individuell passiert, ist ein Jazzklub, in dem alles einen Meter vor der Nase des Publikums passiert, etwas sehr Unmittelbares: Ich merke, dass es ein Bedürfnis danach gibt“, sagt Klein. Denn: „Nichts kann dir ein Gefühl geben, wie wenn du dasitzt und dein Zwerchfell flattert mit.“

Livemusik gibt es im Zwe an 364 Tagen im Jahr. Nur am 1. Jänner bleiben die Türen zu. „Ich finde, als Lokalbetreiber hat man fast schon eine moralische Verpflichtung, am 24. Dezember offen zu haben. Es hilft vielen Leuten sehr, gerade an diesem Tag einen Ort zu haben, wo sie hinkommen können“, sagt Klein.

Willkommen sei beim Jazz jeder, solang er die Musik liebt. „Ob im Anzug und feinen Zwirn oder in Lumpen. Wenn die Musik spielt, lösen sich alle Unterschiede in Rang, Klasse und sozialer Herkunft sofort auf“, sagt der Zwe-Chef. Er stehe dafür irgendwie auch mit seinem eigenen Auftreten. „Ich trage ein Hugo-Boss-Sakko und habe Löcher in den Schuhen.“

So bringe der Jazz Leute zusammen, „die sich sonst nie treffen würden“. Und am Ende eines Abends, da sei dann jeder, der herkommt, so positiv aufgefüllt, dass er als besserer Mensch hinausgeht, findet Klein. „Vielleicht kann man so die Welt retten?“