Die leise Hoffnung auf ein Happy End aus der Hamas-Hölle

In Wien richteten Angehörige

das Rampenlicht auf das Schicksal ver­schleppter Verwandter. Ein Lichtermeer auf dem Heldenplatz unterstützte sie dabei.

Wien. Alexandra Ariev, Eli Albag und Tal Yeshurun halten die Fotos ihrer Angehörigen hoch, wie sie es in Tel Aviv und in Israel seit mehr als drei Wochen in Interviews und auf öffentlichen Plätzen tun. „Bringt sie heim“, lautet die Losung auf den Postern. Am Donnerstag sind sie nach Wien gekommen, um ihre Geschichten zu erzählen – die Geschichte einer Schwester, einer Tochter und einer Großfamilie, die seit dem 7. Oktober in der Gewalt der Hamas sind. Oder längst tot sind. Es fehlt die letzte Gewissheit, denn 140 Leichen sind noch immer nicht identifiziert.

Erster Tag im Militärdienst

„Um 7.44 Uhr bekam ich eine Nachricht von meiner Tochter: Papa, sie schießen auf uns.“ Seither habe er nichts mehr von seiner 18-jährigen Tochter Liri gehört, die an jenem 7. Oktober ihren Dienst in der Armee angetreten hat, schildert Eli Albag, 54, Geschäftsmann in Tel Aviv. Das Leben ist für ihn wie eine Hochschaubahn der Gefühle – „ein paar Minuten geht’s mir gut, ein paar Minuten später bin ich wieder down“.