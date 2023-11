„Die FPÖ will Medien wie unter Orbán“

Aus unserer Sicht sollte es so sein, dass maximal ein Drittel der Mitglieder des Stiftungsrates direkt oder indirekt politisch bestellt werden. Man könnte z. B. den Publikumsrat als breitere, unabhängige und wirklich für die Gesellschaft repräsentative Aufsicht einrichten. Und dann den Stiftungsrat so zusammensetzen, dass zwei Drittel plus ein Mitglied aus dem Publikumsrat kommen.