Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Hisbollah-Chef will sein Schweigen brechen: Wird die Hisbollah verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas einsteigen? Hassan Nasrallah, der Anführer der schiitischen Miliz im Libanon, wird sich am Nachmittag erstmals Mal seit Beginn des Gaza-Krieges an die Öffentlichkeit wenden. Die USA fliegen Insidern zufolge auf der Suche nach israelischen Geiseln mit Überwachungsdrohnen über den Gazastreifen. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs in Israel festsitzende Arbeiter aus dem Gazastreifen sollen in das abgeriegelte Gebiet zurückgeschickt werden. Mehr dazu in unserem Nahost-Ticker.

FTX-Gründer Bankman-Fried wegen Betrugs verurteilt: Der unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagte Sam Bankman-Fried ist von einem New Yorker Gericht für schuldig befunden worden - in allen sieben Anklagepunkten. Dem einstigen als Finanz-Genie gefeierten Krypto-Star drohen Jahrzehnte in Haft. Mehr dazu.

Ein Streik heißt: Die Rezession ist schlimmer als wir denken: Die Verhandlung der Industrie und der Gewerkschaft über einen Metaller-Kollektivvertrag sind neuerlich ergebnislos geblieben. Ab Montag wird gestreikt. Noch geht es um sogenannte „Warnstreiks“, schreibt Gerhard Hofer in der Morgenglosse, aber auch ein veritabler Streik steht im Raum, wie in das Land seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Wenn die Industrie keine Streiks mehr fürchtet, dann sollte das zu denken geben. Mehr dazu.

Österreichs Banken sanktionieren weniger russisches Vermögen: Nach mehr als zwei Jahren Krieg sanktionieren Österreichs Banken weiterhin russisches Vermögen im Land. Doch auf einmal ist das sanktionierte Vermögen gesunken. Die Hintergründe.

Lichtermeer in Wien: In Wien richteten gestern Abend Angehörige das Rampenlicht auf das Schicksal ver­schleppter Verwandter. Ein Lichtermeer auf dem Heldenplatz mit 20.000 Teilnehmern unterstützte sie dabei. Mehr dazu.

Vier Tote bei Absturz von Motorsegler im Lungau: Im Salzburger Lungau ist gestern ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei sind vier Menschen gestorben. Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Sankt Andrä, Ortsteil Lintsching, mitten im Wald im steilen, unwegsamen Gelände. Mehr dazu.

Wie viel Sport ist zu viel? Der Grat zwischen Leidenschaft und Besessenheit ist schmal. Wann sprechen wir eigentlich von einer „Sportsucht“? Und ab wann wird sie gefährlich? Diesen Fragen ist der „Hobbysport“ nachgegangen. Mehr dazu.