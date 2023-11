Kraniche fliegen seit einigen Jahren verstärkt von Osten aus kommend nach Österreich und danach nördlich oder südlich der Alpen weiter in die Winterquartiere in Südwesteuropa.

Sie tun es Anfang November, also genau jetzt: Tausende Kraniche fliegen aus Skandinavien und Osteuropa über Österreich nach Frankreich, Spanien oder Nordafrika. Und es werden Jahr für Jahr mehr.

Seit ungefähr 15 Jahren ist eine starke Zunahme an Kranichen, die während ihres Herbstzugs über Österreich fliegen, zu verzeichnen, berichtet BirdLife Österreich. Sie ziehen entlang der baltisch-ungarischen Zugroute. Momentan sind die Vögel bei etwas Glück über in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland zu sehen und zu hören.

Längere Segelphasen

Kraniche und Wildgänse haben ein ähnliches Zugverhalten und nutzen oftmals dieselben Rastgebiete. Da auch ihre Flugbilder recht ähnlich sind, sind sie für Laien manchmal schwer auseinanderzuhalten. Doch es gibt deutliche Hinweise, die eine Unterscheidung vereinfachen: Kraniche, wie auch Gänse fliegen häufig in so genannten Keil- oder V-Formationen. Sie sparen bei ihren weiten Flügen Energie, indem sie den durch den „Vordervogel“ entstehenden Windschatten nutzen. Wenn günstige Aufwinde vorhanden sind, nutzen Kraniche auch diese Thermik, schrauben sich in die Höhe und legen danach längere Segelphasen ein und schlagen dann kaum oder gar nicht mit den Flügeln.

Deutlich größer als Gänse

Kraniche sind deutlich größer als Wildgänse mit einer Spannweite von 180 bis 222 Zentimetern (Wildgansarten bis zu 175 Zentimeter). Kraniche haben sehr lange Federn an den Flügelspitzen, die ähnlich wie bei Adlern oder Geier weit abgespreizt werden. Ihre Flügel wirken eckig. Kraniche haben lange Beine, die im Gegensatz zu den Gänsen im Flug über die Schwanzfedern hinausragen.

Kraniche und Gänse haben einen lauten charakteristischen Ruf, doch er unterscheidet sich deutlich: Kranichrufe erinnern am Herbstzug an ein Trompeten. Gänse hingegen schnattern, quäken (Graugans) quieken (Blässgans) oder fliegen nahezu lautlos (Saatgans).