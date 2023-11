Albanien – ins Land der Skipetaren

Entdecken Sie Albanien – jahrtausendealte Städte aus der Zeit der Römer und Griechen, sanfte Hügel und schroffe Berge, üppige Flora, mediterrane Städte, wunderbare Strände und die sprichwörtliche Gastfreundschaft.

Die Reise beginnt in der Hauptstadt Tirana und mit der Weiterfahrt in die Küstenstadt Durres: Die zweitgrößte Stadt Albaniens ist auch der wichtigste Hafen und die Sommermetropole des Landes. Weiter geht es in die 2000-jährige Stadt Berat, Museumsstadt und Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Berat thront an steilen Abhängen über dem Fluss Osum, die Architektur beeindruckt mit unterschiedlichsten Stilen, Neubauten sucht man aber meist vergeblich. Nach Apollonia, Vlora und Saranda geht es in die Ruinenstadt Butrinti. Sie liegt auf einer Halbinsel zwischen dem Binnensee und dem Vivar-Kanal, der ins Ionische Meer mündet. Hier liegen Zeugnisse der Vergangenheit: Amphitheater, Asklepios-Tempel, Minerva-Tempel, Nymphäum und die Mosaike an den Wänden des Baptisteriums. Die älteste Stadt des Landes ist Gjirokastra – das einzigartige Stadtbild ist geprägt von markanten Häusern, die kleinen Festungen ähneln. Die Reise führt weiter nach Korca, deren enge Gassen werden von schmucken Häusern begrenzt, die Architektur ist unverwechselbar, das zur Schau gestellte Handwerk zutiefst traditionell.

Nach einem Besuch in Ohrid, das auch als „Jerusalem des Balkans“ bezeichnet wird, geht es wieder zurück nach Tirana. Die bunte Hauptstadt ist bekannt für farbenfrohe Architektur aus der osmanischen, faschistischen und sowjetischen Zeit.

Albanien erlebt einen ungeheuren Aufschwung – für viele Westeuropäer wurde der ehemals weiße Fleck auf der Landkarte zur perfekten Alternative am Mittelmeer, um Kunst, Kultur, Tradition und fantastische Landschaften zu entdecken. Nach den dunklen Jahrzehnten unter kommunistischer Führung schlug Albanien längst den Weg vom isolierten Kleinststaat hin in Richtung Europa ein. Die Infrastruktur wurde verbessert, das klischeehafte Image aufpoliert. Heute sind gute Straßen, gepflegte Hotels und tolle Sehenswürdigkeiten selbstverständlich. Ein Abstecher führt an den Ohrid-See in Nordmazedonien!

