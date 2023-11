Hochsteiermark – Höchste Zeit für Wintergenuss  

Leistbarer Winterspaß in der ersten alpinen Skiregion auf der steirischen Seite des Semmerings. (c) TV Hochsteiermark/nicoleseiser.at

Das Wintereldorado Hochsteiermark erstreckt sich vom Stuhleck, dem größten und modernsten Skigebiet im Osten Österreichs, über die Aflenzer Bürgeralm, die Mariazeller Bürgeralpe bis zum Niederalpl, der Schwabenbergarena Turnau und der Brunnalm – Hohe Veitsch.

In den kleinen, aber feinen Skigebieten wird auf Familien gesetzt. Pistenqualität, Sicherheit und leistbares Skivergnügen stehen im Vordergrund. Ob beim Early-Bird-Skiing am Stuhleck mit Bergfrühstück einen atemberaubenden Ausblick und Sonnenaufgang auf fast 2000 Metern genießen und die ersten Spuren in die frisch präparierten Pisten zaubern oder vor der prachtvollen Kulisse der Mariazeller Basilika mit dem Bürgeralpe-Express Höhenluft auf der Mariazeller Bürgeralpe schnuppern. Am Niederalpl fahren Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen gratis. Familiengenuss wird auf der Aflenzer Bürgeralm und der Brunnalm – Hohe Veitsch groß geschrieben. Rennsportfeeling genießt man in der Schwabenbergarena Turnau.

Die perfekte Urlaubsdestination für Groß und Klein, Rennläufer und Pistenzwerge – ohne lange Anfahrtswege, ohne Massenabfertigungen, lästige Wartezeiten oder Gedränge auf den Pisten. Die Hochsteiermark auf 227 Skitourenkilometern, 60 km Rodelbahnen, 104 Loipenkilometern und 300 km Winter- und Schneeschuhwanderwegen erkunden – hier wird jeder fündig. Die stillste Zeit des Jahres wird mit Österreichs größtem traditionellen Adventmarkt, dem Mariazeller Advent, eingeläutet. Weitere Adventmärkte garantieren eine besinnliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit!

Information (c) TV Hochsteiermark/Fred Lindmoser Advent in der Hochsteiermark Mit über 40 Adventmärkten ist die Hochsteiermark die heimliche Adventhochburg der Steiermark. Mariazeller Advent

23. 11.–23. 12., Do–So Österreichs größter traditioneller Weihnachtsmarkt. www.mariazeller-advent.at Adventzauber im Schloss Pichl

2. und 3. 12., ab 10 h Weihnachtliches Kunsthandwerk im Arkadenhof und den Sälen des Schlosses. www.st-barbara.gv.at Advent im Stift Neuberg

2.–3., 9.–10., 16.–17. 12., jeweils 14–19 h Im historischen Gemäuer warten Weihnachtskrippen oder gläserne Unikate aus der Kaiserhof Glasmanufaktur. www.muerzeroberland.at Jagdlicher Advent Turnau

2.–3. 12., Jagdhornbläser und die „Wilde Straßenküche“. www.turnau.gv.at Weihnachtsmärkte auf den Hauptplätzen in den Städten Bruck an der Mur, Kapfenberg, Kindberg und Mürzzuschlag – 30. 11. bis 23. 12. Alle weiteren Informationen erfahren Sie hier: www.hochsteiermark.at Oder im persönlichen Gespräch bei der „Presse“-SCHAU, von 10. bis 12. November 2023 in der Marx Halle Wien