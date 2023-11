Mode von Frauen für Frauen

The Metropolitan Museum of Art (Takeyoshi Tanuma)

Rei Kawakubo mit Models, die Stücke von Comme des Garçons tragen, veröffentlicht in „People“, 26. Dezember 1983. The Metropolitan Museum of Art (Takeyoshi Tanuma)

Die nächste Ausstellung des Kostüminstituts des New Yorker Metropolitan Museum of Art dreht sich ausschließlich um Frauen.

Die neue Schau „Women Dressing Women“ wird Ende dieses Jahres im Metropolitan Museum of Art mit einer Gruppe von rund 80 Objekten aus der ständigen Sammlung des Hauses von Designern wie Madeleine Vionnet, Claire McCardell und Vivienne Westwood sowie zeitgenössischen Designern wie Miuccia Prada eröffnet. Es wird eine Linie durch die Geschichte der westlichen Mode des 20. Jahrhunderts gezogen, schickt das Haus voraus.

„Unsere Herbstausstellung bietet die Gelegenheit, sich mit der kritischen Geschichte innovativer Designerinnen auseinanderzusetzen, die alle eine entscheidende Rolle bei der Konzeption der Mode, wie wir sie heute kennen, spielten“, sagte Mellissa Huber, stellvertretende Kuratorin am The Met‘s Costume Institute organisiert die Ausstellung. Dabei will man auch nicht auf jene Designerinnen vergessen, die in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht untergegangen sind.