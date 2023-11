Will Smith will sich doch scheiden lassen

Von der Bekanntmachung der Trennung sei der Schauspieler überrumpelt worden. Nun soll er die „Scharade beenden“ wollen, wie Insider verraten.

Eine Bombe ließ Jada Pinkett Smith im Zuge ihrer Promi-Tour für ihre Memoiren „Worthy“ Mitte Oktober platzen. Sie und ihr Ehemann, Schauspieler Will Smith, sollen bereits seit sieben Jahren getrennte Wege gehen und nicht einmal mehr zusammen leben. Eine Scheidung würde für das Paar, das auf den roten Teppichen immer wie frisch verliebt wirkte, aber nicht in Frage kommen.

Und zuerst schien es so, als sei auch Will Smith damit ganz im Reinen. In einem Brief schrieb er öffentlichkeitswirksam, wie stolz er auf seine Frau sei und dass er sie trotz allem noch immer liebe. Nun berichten diverse Medien aber, dass Will Smith von der Veröffentlichung der Trennung überrumpelt wurde. Laut einem Insider soll er sich „betrogen“ gefühlt haben.

Smith will „Scharade beenden“

„Er weiß, dass er strategisch vorgehen muss, denn es steht ein gemeinsames Vermögen von 400 Millionen Dollar auf dem Spiel. Aber er ist verletzt und wütend und das Geld ist der letzte Strohhalm“, so die eine anonyme Quelle zu „Daily Star“. Nun wolle sich der 55-Jährige scheiden lassen und die „Scharade beenden“. Er wünsche sich für seine Zukunft eine „echte Beziehung“. (cg)

>>> „Daily Star“