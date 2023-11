Drei Volksbegehren sammeln ab heute Unterschriften

Unter anderem wird die Abschaffung des Impfpflichtgesetzes gefordert.

Drei Volksbegehren können ab Montag unterstützt werden. Neben den Initiativen „COVID-Strafen-Rückzahlung“ und „Impfpflichtgesetz abschaffen“ kann die Forderung nach mehr Gerechtigkeit für Pflegekräfte unterstützt werden.

Der Eintragungszeitraum läuft von 6. bis 13. November. In diesem Zeitraum haben die Stimmberechtigten Gelegenheit, eines oder mehrere dieser Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich zu unterstützen. Unterschrieben werden kann auch mittels Handy-Signatur oder ID Austria unter http://www.bmi.gv.at/volksbegehren. (APA)